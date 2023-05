Sconto del 25% su DJI Air 2S, ancora uno di migliori droni a 749 euro

E’ ancora uno dei migliori droni sulla scena. Stiamo parlando del DJI Air 2S, che attualmente viene proposto su Amazon a 749 euro, con uno sconto sul listino del 25%. Si acquista direttamente a questo indirizzo, con tutte le note garanzie Amazon.

DJI Air 2S, che abbiamo recensito a questo indirizzo, come suggerisce lo stesso nome, è la versione aggiornata e potenziata del precedente Air 2. Sebbene le fattezze del drone rimangano quelle tipiche della serie, quindi con i bracci pieghevoli, l’Air 2S offre un sensore della fotocamera più grande, che rende questo velivolo perfetto per chi vuole riprendere immagini mozzafiato.

Ed infatti, offre un sensore da 1 pollice, che scatta foto fino a 20 megapixel e registra video video 5.4K a 30 fps o 4K a 60 fps a 150 Mbps. Non solo, la camera installata sul gimbal a 3 assi permette anche uno zoom digitale 4X, o 6X nelle modalità 2.7K e 1080p/60. Inoltre, a quanti non dispiace scattare in 1080p a 30 frame al secondo è possibile arrivare a uno zoom fino a 8X. Per i videografi, Air 2S supporta tre profili colore: Normale (8 bit), D-Log (10 bit) o ​​HLG (10 bit).

Air 2S pesa 595 grammi e offre un tempo di 31 minuti. Il drone si collega al radiocomando incluso in confezione tramite la tecnologia “O3”, il nuovo nome di DJI per il OcuSync, che o teoricamente permette di spingere il drone fino a 12 chilometri di distanza.

Come al solito, il drone include diverse modalità di volo intelligenti integrate, come Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0, tutte volte a dare un’atmosfera cinematografica alle registrazioni.

Più interessante è la nuova funzionalità MasterShot che sembrava essere una sorta di pesce d’aprile, ma che invece risulta combinare percorsi di volo pre-programmati con un editing automatico intelligente.

All’uscita il drone aveva un costo di oltre 1000 euro, ma al momento lo si può acquistare direttamente a questo indirizzo a 749 euro.