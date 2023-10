Meta, la nuova generazione degli smart glasses Ray-Ban

Meta e EssilorLuxottica, in occasione dell’annuale evento Meta Connect, hanno prsentato la nuova generazione di smart glasses: la collezione Ray-Ban Meta.

Presentati come “i primi occhiali da sole dotati di intelligenza artificiale e funzione live streaming”.

Rispetto al precedente modello, l’accessorio vanta fotocamera di qualità superiore, un sistema audio con microfono, un’app riprogettata e una custodia di ricarica.

La funzione live streaming consente ai content creator di trasmettere esperienze e “POV” (punti di vista) in tempo reale a mani libere, contenuti, che è possibile condividere in diretta, passando dalla modalità tà fotocamera del telefono a Instagram Live o Facebook Live, per un massimo di 30 minuti.

Le funzionalità di intelligenza artificiale sono indicate come un’esclusiva per gli Stati Uniti; chi li indossa puà pronunciare “Ehi Meta” per gestirne le funzioni.

Per quanto riguarda la privacy è fondamentale, la spia LED è più grande e più visibile.

La camera passa da 5 MP a 12 MP e Meta evidenzia la possibilità di girare “video immersivi a 1080p in orientamento verticale“. Gli auricolari open-ear promettono una maggiore risposta dei bassi e una migliore eliminazione del rumore, a vantaggio della qualità audio complessiva.

Ciascun paio di occhiali è dotato di cinque microfoni integrati che consentono di passare da musica a chiamate con estrema facilità, senza mai però isolarsi dai suoni ambientali e dal mondo circostante. Nel comunicato stampa delle due aziende si evidenzia la soppressione del rumore e la migliore qualità audio complessiva.

Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica, parla di “una nuova categoria di occhiali”, di “funzioni che non sono mai state integrate prima d’ora in un paio di occhiali”, e di “una tecnologia destinata a progredire sempre di più”.

La collezione Ray-Ban Meta propone un totale di 21 varianti tra modelli, colori e lenti. Gli occhiali sono disponibili in versione Wayfarer e Wayfarer Large, montatura iconica sin dagli anni ‘50, insieme a una novità Ray-Ban, il modello Headliner, che presenta una calzata “più inclusiva e universale” .

Le lenti sono offerte in una palette di tonalità versatili, disponibili in una gamma completa di versioni, da vista, da sole, trasparenti, polarizzate o Transitions. Ulteriore possibilità di personalizzazione per gli smart glasses Ray-Ban Meta è offerta dal servizio “Remix” che consente di scegliere il colore della montatura, la tipologia di lenti, la finitura e altri dettagli, offrendo più di 130 combinazioni di colori e modelli.

I prezzi negli USA partono da 299$. La collezione Ray-Ban Meta è accompagnata da una custodia compatta che funge anche da caricabatteria portatile. Non manca poi l’app Meta View (per iOS e Android) per condividere i contenuti con gli amici o postarli sui sociali installati sul proprio telefono, ma anche associare più occhiali al telefono, gestendo tutto da un unico posto. In Europa il prezzo di listino è indicato in 329 €. La collezione Ray-Ban | Meta sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 17 ottobre negli store Ray-Ban, su Ray-Ban.com, Meta.com, oltre che in alcuni punti vendita EssilorLuxottica, t

Da un sondaggio che risale ad agosto 2023, si evince che i Ray-Ban Stories di Meta non hanno raggunto il successo sperato e chi li ha li usa pochissimo.