Robot Dreame L10 Prime in sconto: ora a 299€ con base lavante automatica

Il robot aspirapolvere Dreame L10 entry-level ma con funzioni premium, come la base che lava automaticamente i mop, è ora in sconto a 299€ su Amazon, offrendo una soluzione smart per la pulizia domestica a un prezzo accessibile.

Robot entry-level, ma con tecnologia da grandi

Il Dreame L10 Prime si posiziona come una delle scelte più interessanti nella fascia entry-level, ma con caratteristiche che solitamente troviamo su dispositivi più costosi.

Il suo punto di forza è senza dubbio la stazione base lavante, in grado di lavare e asciugare automaticamente i mop al termine di ogni sessione di pulizia. Un sistema che garantisce igiene costante e riduce al minimo la manutenzione manuale.

Potenza, intelligenza e attenzione ai dettagli

Questo robot è dotato di un motore con aspirazione da 4.000 Pa, abbastanza potente da raccogliere polvere, briciole e peli da qualsiasi tipo di pavimento.

I mop rotanti esercitano una pressione attiva per lavare efficacemente, mentre il sollevamento automatico del mocio da 7 mm evita che i tappeti vengano bagnati durante il passaggio.

La navigazione è affidata a un sistema LDS con mappatura 3D, che permette al robot di pianificare percorsi precisi ed efficienti.

Non manca il supporto ad Alexa per il controllo vocale e una batteria da 5.200 mAh in grado di offrire un’autonomia sufficiente anche per case di grandi dimensioni.

Prezzo accessibile con dotazione da top di gamma

In un mercato dove i robot con base lavante superano spesso i 500 euro, il Dreame L10 Prime rappresenta un’opportunità rara: un robot completo, pratico e intelligente, perfetto per chi vuole iniziare a automatizzare la pulizia domestica senza spendere una fortuna.

Il prezzo di listino è di 399€, ma oggi è possibile acquistarlo a soli 299€ su Amazon, con un risparmio di 100 euro.