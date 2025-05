Apple, collaborazione con Anthropic per la creazione di uno strumento di coding AI per Xcode

Apple e Anthropic (società nota per avere sviluppato una famiglia di grandi modelli linguistici denominata Claude come concorrente di ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google), stanno lavorando su uno strumento di coding basato sull’intelligenza artificiale che sarà possibile sfruttare da Xcode (l’ambiente di sviluppo che consente di creare software per macOS, iOS, iPadOS, watchOS e tvOS).

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg spiegando che una futura nuova versione di Xcode integrerà Claude Sonnet di Anthropic, modello con il quale sarà possibile “scrivere, modificare e testare codice” per conto degli sviluppatori.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Apple metterà a disposizione il software internamente e non ha ancora deciso se presentarlo pubblicamente.

Apple vorrebbe usare l’AI per migliorare il flusso di lavoro interno, allo scopo di accelerare e ammodernare lo sviluppo di prodotti, un approccio simile a quello di aziende quali Windsurf e Anysphere che offrono strumenti di coding basati sull’intelligenza artificiale, da molti indicati come straordinariamente efficaci, pensati per affiancare i professionisti, aiutandoli in compti diversi e, in determinati casi in grado di sostituitili in operazioni ridondanti che possono, appunto, essere delegate a una macchina.

In precedenza Apple è sembrata scettica nell’usare strumenti AI per la creazione di software destinati ai consumatori, ma i recenti progressi nell’AI generativa avrebbero convinto l’azienda a cambiare direzione.

Lo scorso anno Apple aveva annunciato Swift Assist, tool AI per il coding con Xcode, ma questo strumento non è mai arrivato nelle mani degli sviluppatori per problematiche che portavano ad “allucinazioni” e rallentamenti nello sviluppo.

Strumenti AI come quelli di Anthropic dovrebbero essere in grado di occuparsi di operazioni di completamento automatico, ma anche di generare funzioni complesse, risolvere problemi e anche spiegare le soluzioni proposte, automatizzando svariate attività di programmazione, rendono più efficienti operazioni, abbattendo i costi e delegando alle macchine svariati compiti specifici.

