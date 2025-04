Su eBay i nuovi MacBook Air M4 scontati del 20% con un codice

Pubblicità

eBay sconto i Mac con chip Apple Silicon M4, che scendono, manco a dirlo, al prezzo più basso che abbiamo visto, 1007 € nella versione con schermo da 13″ e disco da 256GB

I portatili, lo ricordiamo, sono esteticamente identici ai precedenti, salvo la nuova colorazione celeste che si aggiunge alle precedente mezzanotte, galassia, argento. Ma all’interno il chip M4 di ultima generazione assicura maggiori prestazioni, in particolare potenza nei videogiochi e nelle funzioni AI.

Anche la videocamera Center Stage da 12MP è un salto rispetto alla precedente FaceTime HD. Non solo in termini di risoluzione, ma anche per la praticità d’uso, infatti l’inquadratura segue in automatico chi parla, mettendolo sempre a fuoco, molto pratico e migliora videochiamate e riunioni a distanza.

Tra le altre novità MacBook Air M4 permette di collegare fino a due monitor esterni, in aggiunta al monitor integrato, leggero e indicato per viaggiare, ma versatile anche come workstation multi monitor quando serve.

Di fatto Apple ha potenziato la configurazione, riducendo un poco anche il prezzo di partenza a 1.249€, cento euro in meno rispetto al listino precedente, ora con memoria unificata di 16GB e archiviazione SSD da 256GB.

eBay ritocca questo prezzo al ribasso portandolo a 1007 €. Lo si ottiene acquistando da Upgrade Elettronica, un venditore professionale, e applicando il codice sconto TECHAPR25. Lo sconto è del 20%.

Ricordiamo che pagando con PayPal su eBay si ottiene la protezione dell’acquisto.