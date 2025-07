Intel spera nel nodo 14A e in Apple e Nvidia per salvare il suo futuro

Intel sta da tempo ristrutturando e licenziando personale (25 mila solo a luglio), stretta tra il dominio di aziende come AMD, NVIDIA e la supremazia manifatturiera dell’azienda taiwanese Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

L’ultima speranza di risollevarsi è riposta nel nodo produttivo noto come 14A: atteso per il 2027, questo processo dovrebbe permettere a Intel di competere con Samsung e, soprattutto TSMC.

Cos’è il nodo Intel 14A

Il nodo Intel 14A è una tecnologia di produzione a 1,4 nanometri, parte della roadmap “Intel Accelerated” su cui l’azienda conta per recuperare la leadership nel settore dei semiconduttori. Rappresenta un enorme passo avanti rispetto ai precedenti nodi grazie all’impiego della litografia EUV High-NA (alta apertura numerica), che consente di incidere circuiti ancora più piccoli e precisi. Questa innovazione permette chip con più transistor, migliorando prestazioni, efficienza energetica e densità. 14A è fondamentale per CPU e GPU di nuova generazione, con applicazioni in AI, cloud computing e dispositivi mobili, e segna l’inizio della produzione con tecnologie all’avanguardia che estendono la legge di Moore.

In una dichiarazione presentata alla SEC il produttore spiega: “Se non riusciremo ad assicurarci un cliente esterno significativo e a raggiungere importanti traguardi per Intel 14A, dovremo affrontare la prospettiva che non sarà economicamente vantaggioso sviluppare e produrre Intel 14A e i processi all’avanguardia che lo seguiranno”.

L’analista Jeff Pu riferisce che Intel avrebbe distribuito kit di progettazione per il suo processo 14A a diverse aziende, comprese Apple e Nvidia, che sarebbero interessate. Nel contesto geopolitico potrebbe essere interessante per Apple non puntare solo su TSMC; quest’ultima ha aperto siti di produzione negli Stati Uniti, ma tali strutture sono per ora indietro nei processi produttivi rispetto agli stabilimenti di Taiwan.

Dando una mano a Intel, Apple potrebbe mettersi al riparo da conflitti tra Cina e Taiwan e assicurarsi i favori di Donald Trump (lo stabilimento di Intel dovrebbe nascere negli Stati Uniti).

Investimenti miliardari per gli scanner ASML

Resta da vedere se Intel sarà davvero in grado di produrre nei tempi previsti ciò che promette: gli scanner ASML Twinscan EXE:5000 o 5200, necessari per il processo produttivo in questione (sono strumenti di litografia EUV – Extreme Ultraviolet di nuova generazione con High‑NA – numerical aperture, sviluppati per produrre microchip estremamente avanzati), hanno un costo stimato di circa 380-400 milioni di dollari: l’azienda deve quindi assicurarsi che tali strumenti siano utilizzati anche da clienti terzi, oltre che per prodotti interni, per rendere l’investimento economicamente sostenibile.

Nell’ambito della presentazione dei dati trimestrali il CEO Lip-Bu Tan ha riferito che eventuali nuovi investimenti in conto capitale saranno subordinati alla presenza di clienti interni ed esterni disposti “a impegnarsi su larga scala”. E ancora: “14A è un processo strategico, ma prima di investirci devo vedere i volumi e la fiducia dei clienti”, ha spiegato Tan, e saranno dunque fondamentali gli obiettivi ottenuti in termini di performance e rese produttive.

Come accennato, sulla carta la tecnologia promessa da Intel è interessante ma, allo stesso tempo, sono almeno quindici anni che l’azienda non smette di deludere con le sue promesse in questo settore. Nonostante investimenti miliardari, Intel non è riuscita a conquistare quote significative nel mercato dominato da TSMC. A settembre dello scorso anno è circolata una voce secondo la quale Qualcomm avrebbe intenzione di acquisire Intel.