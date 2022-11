Black Friday, giradischi Stir It Up di House Of Marley con Bluetooth e uscita US a solo 184,99€

Anche The House of Marley partecipa al Black Friday con interessanti sconti sui suoi prodotti dal design originale e realizzati in maniera ecostenibile. È il caso di Stir It Up, un giradischi per dischi in vinile che costa 184,99 € invece di 289,99 €

Il giradischi in questione è dotato di uscita USB che consente di trasferire la musica da vinile a computer permettendo l’archiviazione digitale di qualità dei dischi e quindi l’ascolto su smartphone o su lettori digitali. Con pre-amplificatore integrato, grazie al c Usb è possibile connettersi ad un qualunque Mac o PC per trasferire la musica; il Bluetooth lo rende quasi universale. C’è anche una uscita RCA analogica.

Ecco la descrizione Amazon

interruttore 33/45 RPM

Realizzato con materiali sostenibili come il bambù, il silicone REGRIND e il tessuto REWIND composto da una miscela di cotone organico rigenerato, canapa rigenerata e PET riciclato

trasmissione a cinghia offre stabilità della rotazione e suono di qualità con l’auto-pitch e la funzione di avvio automatico

Funzione di registrazione da USB a PC o Mac che permette di registrare e digitalizzare la musica in vinile

Stir It up costerebbe 289,99 € ma per il Black Friday lo comprate a solo 184,99 €