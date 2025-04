Offerta top, Amazon sconta Honor Magic7 Pro a 900 €

Se cercate uno smartphone che punta tutto su potenza, fotografia avanzata e intelligenza artificiale, questa è l’occasione perfetta: Honor Magic7 Pro è ora disponibile a soli 900 euro, 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino di 1.299 euro.

Prestazioni al top con Snapdragon Elite

Honor Magic7 Pro, di cui abbiamo parlato qui, si presenta con un comparto hardware da vero fuoriclasse: sotto la scocca troviamo il nuovo Snapdragon 8 Elite (realizzato a 3 nanometri), abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Una combinazione che assicura prestazioni velocissime, sia nell’uso quotidiano che nelle attività più pesanti come gaming e video editing.

Il display è uno dei più brillanti e avanzati mai visti su uno smartphone Honor: parliamo di un pannello LTPO OLED da 6,8 pollici, con risoluzione 2800 x 1280 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco record di 5.000 nits.

Fotocamera d’élite spinta dall’Intelligenza Artificiale

Il comparto fotografico, come abbiamo raccontato sempre Macitynet, è uno dei fiori all’occhiello del Magic7 Pro, pensato per sfruttare al massimo le potenzialità dell’IA:

Fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile (f/1.4–f/2.0), perfetta per ogni condizione di luce

con apertura variabile (f/1.4–f/2.0), perfetta per ogni condizione di luce Ultra-grandangolare da 50 MP ideale per paesaggi mozzafiato

ideale per paesaggi mozzafiato Teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 100x

con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 100x Selfie cam da 50 MP con riconoscimento facciale 3D

Le tecnologie come AI Super Zoom e la modalità Ritratto Harcourt permettono di ottenere scatti da studio fotografico, senza bisogno di interventi manuali complessi.

Autonomia e nuove funzioni smart

Non manca una batteria con 5.850 mAh di capacità e supporto a ricarica cablata a 100W e wireless a 80W. In meno di mezz’ora potete ottenere una ricarica completa, ideale per chi è sempre in movimento.

Inoltre, grazie a MagicOS 9.0 basato su Android 15, il Magic7 Pro integra funzioni di intelligenza artificiale come il Magic Portal per navigazione predittiva e l’assistente Google Gemini, per un’esperienza d’uso ancora più fluida e intelligente.

Un top di gamma a un prezzo irripetibile

Con uno sconto di circa 400 euro, Honor Magic7 Pro diventa una delle migliori scelte per chi vuole un telefono premium senza spendere cifre folli. È difficile trovare oggi sul mercato un dispositivo con queste specifiche a un prezzo simile.

Un’offerta eccezionale per avere la quale, basta aggiungere il prodotto al carrello su Amazon. Il prezzo già scontato di 950 € scende di altri 50 euro grazie ad un voucher che viene applicato automaticamente.

Click qui per comprare