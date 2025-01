HONOR Magic7 Pro punta sull’IA e Google Gemini

Pubblicità

HONOR ha annunciato il lancio di HONOR Magic7 Pro sul mercato italiano, evidenziando tecnologie AI “che rivoluzionano la fotografia, migliorano la qualità del display e garantiscono prestazioni hardware eccezionali”.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 (basato su Android 15) e di serie c’è anche l’app Gemini di Google per eeguire varie attività e avviare conversazioni con Gemini Live.

La serie HONOR Magic7 offrire funzionalità AI come il Magic Portal migliorato: è possibile selezionare oggetti sullo schermo e accedere a testi, immagini e app correlate, a contenuti legati a luoghi di interesse.

L’AI Translation offre traduzione fino a 13 lingue; HONOR Notes supporta la funzione AI Summary, in grado di analizzare il contenuto degli appunti e fornire un riassunto del contenuto, mentre AI Minutes consente di distillare spunti essenziali da lunghe trascrizioni di riunioni o materiali di formazione.

Il sistema di fotocamere prevede la fotocamera principale da 50MP, presentata come in grado di catturare dettagli in varie condizioni di illuminazione grazie al sensore Super Dynamic HONOR Falcon Camera da 1/1,3″ e all’obiettivo con apertura regolabile f/1,4. La Wide Camera da 50MP amplia il campo visivo ed è indicata come ideale per le riprese di paesaggi o le foto di gruppo. Il teleobiettivo da 200MP è indicato com ideale per coloro che amano fotografare soggetti distanti e paesaggi notturni, grazie al sensore teleobiettivo da 1/1,4″ con apertura f/2,6.

Funzionalità AI per le foto prevedono la modalità Ritratto di Harcourt con opzioni creative e illuminazione raffinata, il Ritratto potenziato AI promette ritratti “che fanno risaltare i veri colori di ogni soggetto”. L’AI Super Zoom permette di inquadrare scenari con una gamma di lunghezze focali da 30x a 100x, e catturare immagini anche da grandi distanze.

Una funzionalità denominata “HD Super Burst” consente di congelare sequenze d’azione ad alta velocità con precisione a 10 fotogrammi al secondo.

La batteria al silicio-carbonio di terza generazione è da 5270 mAh; è indicata come affidabile a basse temperature e supporta la ricarica rapida con HONOR SuperCharge 100W Wired e HONOR SuperCharge 80W Wireless, consentendo di ottenere una carica completa in 33 minuti con un caricabatterie cablato compatibile.

Il produttore spiega che il chip HONOR E2 4-in-1 integrato migliora la gestione dell’energia e rileva lo stato di salute della batteria, regolando in modo intelligente la corrente in base ai fattori ambientali e al carico di lavoro richiesto.

La piattaforma mobile è Snapdragon 8 Elite, con CPU Qualcomm Oryon e GPU Qualcomm Adreno. La RAM di serie è 12GB LPDDR5X, l’archiviazione è da 512GB.

Lo schermo è OLED da 6,8 pixel con risoluzione di 2800×1280 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 1.600 nts (5.000 nits in HDR).

Il produttore riferisce di funzioni AI per il comfort della vista, come il “display a luce polarizzata circolare” che promette “illuminazione delicata e uniforme da qualsiasi angolazione”.

HONOR Magic7 Pro è disponibile nelle colorazioni Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black. Il prezzo di listino è di 1299,90€ e fino al 31 gennaio è possibile ricevere uno coupon/sconto (riscattabile dal sito del produttore) di 200 euro.