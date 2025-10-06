Facebook Twitter Youtube

Sconto HUAWEI WATCH FIT 3, 10 giorni di autonomia, 100 sport compatibile anche con iOS a 99€

HUAWEI WATCH FIT 3 con 10 giorni di autonomia e oltre 100 sport a 99€ - macitynet.it

Su Amazon trovate in offerta HUAWEI WATCH FIT 3, pensato per chi cerca un fitness tracker con funzioni smart in formato compatto. Il costo è di 89,00€, quasi metà de prezzo rispetto ai 159,99€ di listino

Design sottile con schermo AMOLED da 1,82″

HUAWEI WATCH FIT 3 si presenta con un design ultraleggero (26g) e spessore ridotto a soli 9,9 mm, pensato per chi preferisce un dispositivo da polso discreto ma leggibile. Il display AMOLED da 1,82 pollici offre una visibilità chiara anche sotto la luce diretta, con refresh rate a 60 Hz per una navigazione fluida nei menu. Compatibile con cinturini intercambiabili, supporta l’adattamento a diversi stili ed esigenze d’uso, dal lavoro all’attività sportiva.

Monitoraggio fitness, sonno e benessere 24/7

Questo smartwatch è dotato di monitoraggio continuo del battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno (SpO2), stress e sonno tramite tecnologia TruSeen 5.5. Supporta oltre 100 modalità sportive, con riconoscimento automatico delle attività principali e GPS integrato per il tracciamento outdoor senza smartphone. Pensato per chi vuole tenere sotto controllo i propri parametri vitali ogni giorno, offre anche suggerimenti personalizzati per allenamento e recupero.

HUAWEI WATCH FIT 3 con 10 giorni di autonomia e oltre 100 sport a 99€ - macitynet.it

HUAWEI WATCH FIT 3 ha un Display AMOLED da 1.82″, Design ultra-sottile, Monitoraggio completo del fitness, Monitoraggio salute 24h. È compatibile con iOS e Android

Compatibile anche con iPhone via app Huawei Health

HUAWEI WATCH FIT 3 è compatibile non solo con smartphone Android, ma anche con iPhone tramite l’app Huawei Health per iOS, disponibile su App Store. Dopo la configurazione iniziale, consente di ricevere notifiche, chiamate Bluetooth, promemoria e aggiornamenti meteo anche su dispositivi Apple. Le funzioni di monitoraggio salute e sport sono pienamente operative, comprese le statistiche giornaliere e settimanali. Alcune funzioni avanzate come il controllo musicale potrebbero variare, ma l’esperienza resta fluida anche in ambiente iOS.

Compatibilità ampia e funzioni smart

HUAWEI WATCH FIT 3 è compatibile sia con iOS che Android, e consente di gestire chiamate Bluetooth, notifiche, controllo musica e fotocamera direttamente dal polso. L’interfaccia HarmonyOS 4.2 è ottimizzata per un uso intuitivo e veloce, mentre l’autonomia arriva fino a 10 giorni con uso tipico (4 giorni con utilizzo intenso). La ricarica rapida consente un giorno intero di autonomia con soli 10 minuti di carica.

Prezzo in calo su Amazon

Il prezzo di listino di HUAWEI WATCH FIT 3 è di 159,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 89,00€. Click qui per acquistarlo a 99,00€ invece di 159,99€

