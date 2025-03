Sconto iMac M4 in versione base, costa solo 1349 euro invece di 1529 euro

Pubblicità

Per l’iMac con processore M4 arriva il minimo storico. I nuovi all nella configurazione base costano 170 euro meno del prezzo ufficiale, solo 1349€.

Ricordiamo che i nuovi iMac M4 si distinguono proprio per il processore che permette un incremento sensibile di prestazioni in particolare nel campo della intelligenza artificiale. Altro aspetto importante è la RAM che in tutte le versioni è ora di almeno 16 GB.

Apple dice che il nuovo iMac M4 è fino a 1,7 volte più veloce nella produttività quotidiana e fino a 2,1 volte più veloce nei compiti più impegnativi, come foto editing e videogiochi: questi incrementi di prestazioni sono calcolati rispetto a iMac con chip M1.

Il balzo di prestazioni è più sostenuto per il Neural Engine che Apple dichiara oltre tre volte più veloce di quello di M1, rendendo iMac il computer tutto in uno più indicato anche per le applicazioni di intelligenza artificiale.

Ci sono diverse novità sul fronte della connettività: la macchina infatti supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e in questa versione ha 2 porte Thunderbolt 4, in grado di supportare fino a due monitor esterni con risoluzione 6K.

Grazie alla presenza della nuova fotocamera frontale da 12 MP Center Stage Camera, l’utente è sempre perfettamente al centro e inquadrato durante le videochiamate. La presenza di due lenti grandangolari permette di inquadrare sia l’utente sia la scrivania dall’alto, utile per presentazioni e anche nel settore Educational.

Lo sconto migliore, come detto, è sull’iMac M4 in versione con CPU 8 core, GPU 8-core, nella versione con 16GB a 1.349 euro invece che 1529 €.

Amazon vi offre anche l’acquisto in cinque rate senza interessi e senza garanzie.