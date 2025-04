OpenAI vuole comprare un po’ di ex talenti Apple

Pubblicità

Stando a un recente report pubblicato da The Information, OpenAI starebbe prendendo in considerazione l’acquisizione di io Products, una startup che sviluppa hardware basato su intelligenza artificiale AI, fondata dall’ex responsabile del design Apple, Jony Ive, insieme al CEO di OpenAI, Sam Altman. L’operazione potrebbe valere almeno 500 milioni di dollari.

La startup, chiamata io Products, è attualmente al lavoro su dispositivi innovativi alimentati dall’AI, tra cui si ipotizza un dispositivo simile a uno smartphone ma privo di schermo, oltre a una serie di prodotti per la casa integrati con intelligenza artificiale.

Ive e Altman hanno iniziato la loro collaborazione oltre un anno fa, puntando alla creazione di assistenti vocali basati sull’Intelligenza Artificiale. Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo e al momento non esistono prototipi o concept. A sostenere economicamente l’iniziativa ci sono lo stesso Ive e l’organizzazione Emerson Collective di Laurene Powell Jobs. Il team è ristretto, ma include figure di spicco come Tang Tan ed Evans Hankey, entrambi ex designer Apple che in passato hanno lavorato con Ive sull’iPhone.

Al momento non è detto che si tratti di un’acquisizione completa: OpenAI e io Products starebbero infatti valutando anche formule di collaborazione alternative. Se l’acquisizione dovesse andare in porto, OpenAI non solo otterrebbe la tecnologia in fase di sviluppo, ma anche il team di ingegneri che sta costruendo il dispositivo.

L’idea sarebbe quella di lasciare a io Products la parte ingegneristica, mentre OpenAI si occuperebbe dell’integrazione dell’intelligenza artificiale e lo studio LoveFrom, fondato da Ive, contribuirebbe al design.

Un progetto del genere porterebbe inevitabilmente OpenAI a confrontarsi direttamente con Apple, nonostante la collaborazione in corso tra le due aziende: ricordiamo infatti che Siri, l’assistente vocale di Apple, utilizza ChatGPT per rispondere a determinate richieste.

Per chi volesse rinfrescarsi la memoria, ricordiamo che Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019 dopo aver ricoperto per anni il ruolo di chief design officer. In seguito ha fondato lo studio di design LoveFrom, con il quale ha continuato a collaborare con Apple fino al termine ufficiale della partnership nel 2022.

