Sconto iPhone 12 Pro Max, su Amazon lo pagate già 65 euro in meno

È uscito solo la scorsa settimana, promette di essere un grande successo, è ancora difficile da trovare eppure Amazon già lo sconta. Stiamo parlando di iPhone 12 Pro Max che nella versione da 128 GB in colore argento viene proposto con un ribasso nel carrello di 65 euro.

Il telefono i cui parliamo è quello rilasciato, appunto, il passato venerdì. È il top del top dell’anno con uno schermo da ben 6,7 pollici e una componente fotografica che secondo Apple rappresenta lo stato dell’arte a livello mondiale: tre fotocamere di cui quella Wide stabilizzata magneticamente, sensore del 67% più grande di quello di un iPhone 12 Pro e zoom 2,5X invece che 2X. Oltre a questo iPhone 12 Pro Max ha una batteria che dura tantissimo ed è caratterizzato da tutte le finiture e le caratteristiche tecniche di alto livello della gamma Pro 2020: tra cui bordo in acciaio vetro rinforzato Ceramic Shield, resistenza all’acqua con certificazione IP68 e il processore A14, il più veloce mai visto in uno smartphone.

iPhone 12 Pro Max da 128 Gb costerebbe 1289 euro, Amazon lo vende 1224 euro grazie ad uno sconto nel carrello.

Comprare su Amazon è conveniente anche per altri aspetti: la spedizione viene data ad uno o due mesi, ma sappiamo per esperienza che in realtà Amazon è molto pessimistica in queste stime e potrebbe essere spedito molto prima. Su Apple Store (che invece è molto preciso nelle stime di spedizione non vi arriverà certamente prima di metà dicembre. In più con Amazon potrete restituirlo fino a fine gennaio e infine anche comprarlo in cinque rate senza interessi, busta paga e garanzie accessorie; basta avere una storia di acquisti andati a buon fine su Amazon stessa.

