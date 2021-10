Apple Music ora è su Sony PS5

Per la prima volta, Apple Music è integrato completamente in una console di gioco. A partire da mercoledì 27 ottobre il servizio di musica in streaming di Apple è infatti disponibile su PlayStation 5, come preannunciato qualche settimana fa e confermato più genericamente da Apple con un aggiornamento sul suo sito ufficiale avvenuto la settimana scorsa. Ad annunciarlo questa volta è Sony attraverso un post sul blog ufficiale, dove scrive che la sua console è la prima al mondo ad offrire questo genere di collaborazione.

«A partire da oggi gli utenti di PS5 con un abbonamento Apple Music possono ascoltare più di 90 milioni di brani presenti su Apple Music, con decine di migliaia di playlist curate e video musicali in 4K, oltre a poter accedere ad Apple Music Radio che manda costantemente in onda successi e classici, incluse le playlist personalizzate in base alle proprie preferenze musicali». Non si tratta di un semplice accesso alla piattaforma di Apple ma ad una sua più profonda integrazione all’interno dei videogiochi stessi, in quanto gli utenti possono ascoltare la musica di Apple Music «prima, durante o dopo la sessione di gioco».

In pratica gli utenti possono avviare l’app Apple Music prima di avviare un gioco o durante la partita stessa premendo il pulsante PS sul controller senza fili DualSense per accedere al Centro di Controllo e selezionare la scheda dedicata alla musica. Da lì, gli abbonati possono perfino trovare consigli di ascolto basati sul gioco già avviato, o in alternativa possono scegliere una playlist già creata da lui o sceglierne una di quelle curate dallo staff di Apple e appositamente create per i videogiochi.

La console, in vendita anche su Amazon, come dicevamo si può anche usare per guardare i video musicali disponibili con l’abbonamento Apple Music a schermo intero, oppure possono avviarne uno e poi continuare ad ascoltare la traccia musicale in sottofondo mentre navigano nella schermata principale, fino a quando non decideranno di tornare al video, senza alcuna interruzione nello streaming.

Per scaricare l’app Apple Music sulla PS5 è necessario selezionare la voce “Tutte le app” dalla schermata principale dei contenuti multimediali, quindi selezionare “Apple Music > Scarica”. Al primo avvio è necessario selezionare la voce “Iscriviti” oppure “Effettua il login” se si possiede già un account, inserendone quindi i dati e seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per portare a termine l’oprazione.