Correte su Amazon, è il giorno degli sconti iPhone con ribassi fino al 25%

Se vi interessa un iPhone oggi è il giorno di fare una visita ad Amazon. Sarà per effetto del periodo di “mezzo ciclo” dell’offerta, sarà per via delle vendite fiacche nel campo dell’elettronica, sarà quel che sarà ma da tempo non vedevamo un’ondata di ribassi come quelle che abbiamo visto apparire questa mattina sul sito del grande rivenditore on line nel campo degli smartphone della Mela.

Gli sconti interessano praticamente tutta la gamma e sono anche grandi sconti. Messi da parte quelli “soliti” che si aggirano intorno al 10% (e che visto che parliamo in genere, quando si tratta di iPhone, di prodotti intorno ai mille euro non sono certo pochi) ci troviamo di fronte ad una lunga serie di ribassi intorni al 14% (tra cui quelli sugli iPhone 14 Pro) con picchi fino al 25% sugli eccellenti iPhone 14 da 256 GB. Ma in sconto ci sono anche degli iPhone 13 Mini con un risparmio del 23% e tanti iPhone 14 128 GB che sono in ribasso del 22%

Qui sotto vi diamo conto di tutti gli iPhone che abbiamo trovato in sconto questa mattina. Ci limitiamo agli sconti dal 14% in che riguardano gli iPhone edizione 2022/23 in sù.

Li ordiniamo in percentuale di sconto decrescente

Trattandosi di sconti speciali che difficilmente sono apparsi così tanti tutto di un botto dovreste approfittare dell’offerta al più presto possibile. Non è detto che siano ancora tutti on line nel momento in cui state leggendo questo articolo.