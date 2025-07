Prime Day, i lussuosi auricolari Bang Olufsen Beoplay EX a solo 199,99 €

Amazon sconta oggi le Bang & Olufsen Beoplay EX, auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore. Il prezzo passa da 399,99€ a 199,99€ su Amazon, con un risparmio netto di 200€.

Design elegante e vestibilità stabile

Le Beoplay EX si distinguono per l’estetica raffinata, con superfici in vetro e struttura in alluminio anodizzato. Il design con stelo offre una vestibilità sicura e confortevole, adatta anche a sessioni di ascolto prolungate. Resistenti all’acqua e al sudore (certificazione IP57), si adattano perfettamente all’uso quotidiano e sportivo.

Audio preciso e cancellazione attiva del rumore

Dotati di driver da 9,2 mm, questi auricolari garantiscono un suono potente, con bassi ben definiti e alti cristallini. La funzione di cancellazione attiva del rumore adattiva (ANC) permette di isolarsi efficacemente dai rumori ambientali, mentre la modalità trasparenza consente di percepire i suoni esterni quando serve.

Autonomia e funzioni smart

Con ANC attivo, l’autonomia raggiunge fino a 6 ore, estendibili fino a 20 ore totali grazie alla custodia di ricarica. La custodia supporta anche la ricarica wireless Qi. La connessione è basata su Bluetooth 5.2 con supporto aptX Adaptive, per una trasmissione stabile e una qualità audio elevata su dispositivi compatibili.

Il prezzo di listino delle Bang & Olufsen Beoplay EX è di 399,99€, ma attualmente sono acquistabili a 199,99€ su Amazon, uno sconto straordinario di 200€ per un prodotto di fascia molto alta

