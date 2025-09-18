Nothing Ear (3), silenzio parla il Super Mic

Nothing ha annunciato Ear (3), la nuova generazione di auricolari True Wireless Stereo che punta su innovazione tecnologica, funzionalità avanzate e un design distintivo: questo nuovo modello introduce per la prima volta elementi in metallo all’interno dell’estetica trasparente che caratterizza lo stile del marchio fin dalla fondazione.

Tra le principali novità, Ear (3) integra Super Mic: un doppio microfono con tecnologia di filtraggio ambientale. Questa soluzione è pensata per isolare la voce e ridurre i rumori esterni fino a 95 dB, consentendo chiamate nitide. Il Super Mic può essere attivato tramite il pulsante “TALK” sulla custodia.

Oltre all’uso telefonico, il sistema consente di registrare appunti vocali direttamente sulla piattaforma Essential Space, sempre attivando il tasto TALK. Da notare che gli appunti vocali vengono sincronizzati e trascritti automaticamente, ma solo nel caso lo smartphone abbinato sia dotato di sistema Nothing OS.

Ogni singolo auricolare dispone di tre microfoni direzionali e di un’unità di rilevamento delle vibrazioni a conduzione ossea, per rilevare la voce tramite le micro-vibrazioni della mascella e del condotto uditivo.

La cancellazione del rumore arriva fino a 45 dB e si adatta automaticamente all’ambiente ogni 600 millisecondi, verificando l’aderenza degli auricolari ogni 1.875 millisecondi per garantire costanza nell’isolamento.

Caratteristiche tecniche

Gli auricolari presentano un driver da 12 mm con il nuovo diaframma che offre un’area di emissione ampliata del 20% rispetto alla generazione precedente, che portano a bassi potenziati e frequenze alte più presenti.

Design

Il design di Ear (3) mantiene il look trasparente delle precedenti generazioni, ma adesso introduce inserti metallici e una nuova antenna Metal-Insulator-Metal (MIM) da appena 0,35 mm.

Questa soluzione – spiega il produttore – favorisce una trasmissione del segnale più stabile (+15%) e una maggiore sensibilità (+20%). Quanto al case, invece, è realizzato in alluminio riciclato e lavorato con 27 processi di precisione, che fonde metallo e plastica senza collanti grazie allo stampaggio a iniezione.

Ogni auricolare integra una batteria da 55 mAh, per un’autonomia di ascolto fino a 10 ore (38 ore totali con la custodia). La ricarica rapida via USB-C offre fino a 10 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica, mentre non manca la ricarica wireless per una maggiore versatilità.

La connettività Bluetooth 5.4, con supporto all’audio LDAC ad alta definizione e modalità a bassa latenza (inferiore a 120 ms), assicura idoneità per l’utilizzo con giochi e video.

Gli auricolari, naturalmente, sono compatibili con Android, iOS e Windows, grazie a sistemi di associazione rapida e alla possibilità di personalizzazione tramite l’app Nothing X. Ear (3) e la relativa custodia sono certificati IP54 per resistenza a polvere, sudore e pioggia leggera.

Nothing Ear (3), prezzi e disponibilità

Nothing Ear (3) sarà disponibile nei colori bianco e nero al prezzo di €179, con preordini dal 18 settembre 2025.