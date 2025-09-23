Sconto sulla lampada da terra Honeywell F2, LED regolabile, telecomando, luce RGB solo 39,99€:

Su Amazon va in sconto la Lampada da terra a LED – F2 Sunturalux di Honeywell, un’accessorio da salotto o camere da letto con controllo remoto e touch integrato per una gestione semplice della luce. Ora costa solo 39,99€ invece di 59,99€,

Controllo remoto, touch e combinazioni RGB

La Honeywell HWL-F2 è progettata per offrire una gestione completa dell’illuminazione grazie al telecomando incluso con portata fino a 10 metri e al pannello touch sensibile alla base. La regolazione della luminosità è continua, dal 5% al 100%, con un semplice tocco prolungato. Sono presenti 6 combinazioni di effetti RGB, tra cui modalità relax, lettura, gioco e respirazione, che permettono di creare scenari luminosi adatti a qualsiasi situazione domestica o di intrattenimento.

Design salvaspazio e illuminazione naturale

Questa lampada da terra a LED da 40W utilizza 180 perline LED Sunturalux 2835 a spettro completo, raggiungendo un flusso luminoso fino a 3000 lumen. Il design è moderno e salvaspazio, con struttura in ferro resistente e una testa girevole regolabile grazie a 2 mandrini, utili per orientare la luce in più direzioni. L’alta efficienza luminosa e la durata stimata di 30.000 ore ne fanno una soluzione adatta per soggiorni o studi.

Temperatura colore regolabile e protezione visiva

La Honeywell F2 Sunturalux supporta 5 livelli di temperatura colore (da 2700K a 5700K) e 7 livelli di luminosità, rendendola adatta a usi diversi come lavoro, lettura o relax serale. Il CRI ≥ 92 garantisce una resa cromatica fedele, mentre l’assenza di sfarfallii e abbagliamento protegge la vista durante l’utilizzo prolungato. È presente anche una funzione memoria che mantiene le ultime impostazioni selezionate al riavvio.

Prezzo attuale e rapporto qualità/prezzo

La lampada è attualmente disponibile su Amazon a 39,99€, con un ribasso rispetto al prezzo di listino di 59,99€.

