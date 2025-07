Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti M1 con Lidar, a solo 149,99

Su Amazon ci sono molti robot per pulizia a prezzi eccellenti, ma probabilmente nessuno ha le caratteristiche avanzate del Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti M1, che oggi costa solo 149,99€ invece di 399,99€,

Mappatura avanzata e gestione via app

Il Lefant M1 utilizza, ad esempio, la navigazione LIDAR con algoritmo SLAM per creare mappe dettagliate della casa, garantendo un percorso di pulizia preciso ed efficiente. Il sistema consente al robot di evitare ostacoli e di pianificare ogni sessione di pulizia in base alla disposizione delle stanze. L’applicazione dedicata permette di controllare il robot da remoto, visualizzare la mappa, impostare zone vietate o programmare orari specifici per l’attivazione automatica.

Potenza regolabile e serbatoio combinato

Non ha solo una potenza di aspirazione massima di 4000 Pa, ed è adatto per la rimozione di polvere, capelli e detriti da pavimenti duri e tappeti, ma integra anche un serbatoio per la polvere da 520 ml e un contenitore per l’acqua da 160 ml, con flusso regolabile su tre livelli per lavare i pavimenti in modo uniforme. Il sistema di controllo elettronico impedisce ristagni d’acqua, rendendo il dispositivo adatto anche per ambienti sensibili come camerette e cucine.

Compatto e adatto a spazi ristretti

Con un diametro di 32 cm, il Lefant M1 è circa il 20% più piccolo rispetto ad altri modelli dotati di LIDAR. Questa caratteristica lo rende adatto a passare sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo anche gli angoli difficili. Le modalità di pulizia selettiva consentono di agire in punti specifici o evitare alcune aree, ad esempio zone gioco dei bambini o aree con tappeti spessi.

Il prezzo attuale è 149,99€ contro un listino di 399,99€, con uno sconto del 62%.

