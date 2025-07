Google integra Veo, foto animate in Google Foto, video AI su YouTube Shorts

Veo arricchisce anche Google Foto. Il motore di intelligenza artificiale per la creazione di video, forse il più realistico oggi disponibile, è alla base di una nuova funzione capace di trasformare in filmati le immagini della vostra libreria.

Foto che prendono vita: arriva “Photo to video”

Come spiega Google, che punta sempre più sull’Ai, l’uso è semplice: basta scegliere un’immagine e indicare se si vuole un’animazione con “movimenti delicati” oppure scegliere l’opzione più “I’m feeling lucky”. Si otterrà così un videoclip di circa sei secondi.

La novità è alimentata da Veo 2, lo stesso modello AI già usato anche in Gemini e oggi integrato anche in YouTube Shorts. Il rollout della funzione Photo to Video è partito negli Stati Uniti su Android e iOS.

Remix: foto trasformate in arte

Altra novità è la funzione Remix, grazie alla quale una singola immagine può diventare un disegno a matita, un fumetto in stile Marvel, una scena anime o una miniatura 3D. Il tutto avviene in pochi secondi, direttamente nell’app, senza bisogno di software esterni. Remix è alimentato dal modello Imagen e sarà disponibile negli Stati Uniti nelle prossime settimane su Android e iOS.

Una nuova scheda “Create” per raccoglierle tutte

Per gestire al meglio le nuove funzionalità creative, Google introduce anche la scheda Create. All’interno di questa sezione verranno raccolti strumenti come Photo to Video, Remix, collage, video riepilogativi e altre funzioni sia AI-based che tradizionali. La scheda sarà aggiornata con nuovi strumenti nel tempo, anche in base ai feedback degli utenti.

Google ribadisce che queste funzioni sono ancora sperimentali e invita gli utenti a lasciare feedback tramite i pollici su o giù per aiutare a migliorarle. Ogni contenuto generato — foto o video — viene etichettato in modo visibile e invisibile: c’è un watermark ben riconoscibile nei video e un’identificazione digitale SynthID integrata in tutti i file, proprio come avviene già con la funzione Reimagine.

Tutti i modelli e le funzionalità sono stati sottoposti a rigorosi test di sicurezza (red teaming) per evitare abusi e contenuti inappropriati. Il rilascio della scheda Create inizierà ad agosto negli Stati Uniti.

Creazione di video anche su YouTube

Questa nuova ondata di strumenti creativi non riguarda solo Google Foto. Le stesse funzionalità stanno infatti arrivando anche su YouTube Shorts, dove il sistema Photo to video permette di trasformare una singola immagine in un breve video con movimento, suggerimenti creativi e animazioni generate dall’intelligenza artificiale.

Alla base c’è ancora Veo 2, ma YouTube ha già annunciato che nel corso dell’estate arriverà Veo 3, una versione più avanzata del modello AI, pensata per effetti ancora più sofisticati. L’integrazione su Shorts rafforza l’idea che Google voglia portare l’intelligenza artificiale generativa al centro dell’esperienza creativa, non solo per elaborare i ricordi, ma anche per reinventarli, raccontarli e condividerli su più piattaforme.

Questa funzione creativa è disponibile da subito negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda.