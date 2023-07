Stampante Kodak tascabile, coupon sconto e minimo storico: solo 99,99€

Se volete uscire dal classico loop: scatto foto, mostro foto, mando foto via whatsapp, ecco la soluzione: un mix di digitale e (quasi) analogico con l’offerta sulla stampante tascabile KODAK Mini 2 Retro che costa 99,99€, grazie ad uno sconto e un coupon che vi permettono di comprare questo accessorio, perfetto per le vostre vacanze al prezzo più basso mai visto.

La KODAK Mini 2 Retro è un piccolissimo (133X76X25 mm) accessorio che funziona a batteria e si collega via Bluetooth al vostro smartphone, qualunque esso sia (iPhone o Android). Il funzionamento è molto semplice: si scatta, si guarda la foto, se piace, si stampa in formato 2X3 (5,3 x 8,6 cm più meno le dimensioni di un biglietto da visita) Ma è la tecnologia che è alla basa della stampante Mini 2 Retro a renderla molto interessante.

In primo luogo per produrre le stampe non usa la tecnologia ZINK che usano altri prodotti e che da una parte è abbastanza criticata per la qualità che produce, dall’altra è abbastanza costosa. La KODAK Mini 2 Retro usa la sublimazione termica che fornisce una superiore qualità in fatto di colori, contrasto e dettaglio.

Per la stampa a sublimazione termica vengono usate cartucce che hanno un costo relativamente economico, comunque più basso delle stampe ZINK: intorno ai 24€ per 60 stampe, circa 40 centesimi a stampa, quando un pacchetto ZINK costa 29,90 € per 50 fogli: 60 centesimi per stampa.

La Kodak Mini Retro 2 è anche veloce riesce a produrre una stampa in una quarantina di secondi Anche se parliamo di stampe piccole, è più rapida di una stampante ZINK come la HP Sprocket che secondo alcuni test non impiega meno di un minuto e quindi secondi.

Le foto della stampante sono, come accennato, di ottima qualità. Possono essere prodotte in due formati: con bordo bianco (di qui il nome Retro) o senza bordo. La tecnologia 4Pass applica una protezione lucida che permette alle stampe di durare più a lungo (fino ad un secolo secondo Kodak) e di avere un aspetto migliore.

Tra gli altri dettagli: le stampe possono essere migliorate con l’app prima di essere mandate via Bluetooth al telefono; la carica della batteria dura per una ventina di stampe.

La stampante Kodak Mini Retro 2 con 68 stampe incluse, costerebbe 141€, viene offerta a 109,99€ (anche da Kodak) ma Amazon vi offre un buono sconto da 10€ che riduce il prezzo a 99,99 € che come sempre per il grande rivenditore on line include anche la spedizione. Pellicole in vendita qui

Se vi interessa la versione con foto formato 3X3 (7,5X7,5 cm) trovate anche questa in sconto a 107€ grazie ad un coupon da 20€ (anche se ci sono solo 8 stampe incluse). La confezione con 68 stampe incluse è spedita a 119,99 €. Le pellicole sono in vendita qui