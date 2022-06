Supersconto tastiera Logitech Combo Touch per iPad 12,9″, solo 170 €

Se avete un iPad 12,9 di quinta generazione su Amazon c’è una buona occasione per trasformarlo in un quasi PC: la tastiera Logitech Combo Touch in sconto a 170€.

Questa tastiera è stata recensita nella versione per iPad da 11″ e per iPad Air da Macitynet. La versione per iPad da 12,9″ funziona esattamente allo stesso modo, dando al tablet tutte (o quasi) le funzioni di un computer. C’è una tastiera completa, una trackpad e una fila di tasti funzione. Questo accessorio è il perfetto concorrente della Magic Keyboard per iPad. Come il prodotto Apple non ha bisogno di essere ricaricata perchè viene alimentata dallo Smart Connector.

La compatibilità con questa tecnologia è una peculiarità dei prodotti Logitech e dei prodotti Apple. Usando lo Smart Connector non solo non c’è bisogno di batterie e di alimentatori ma non c’è neppure bisogno di configurazione. Una volta collegata la Logitech Combo Touch semplicemente funziona.

Questo accessorio che vi riduce radicalmente l’uso dello schermo touch (grazie ai tasti funzione è possibile andare alla Home e anche regolare il volume o la luminosità) funziona anche come custodia. Al contrario della Magic Keyboard infatti la Logitech Combo touch avvolge completamente il tablet e lo protegge anche sul retro.

La Logitech Combo Touch per iPad Pro 12,9 di quinta generazione costerebbe 229 euro, un prezzo già molto conveniente rispetto alla Magic Keyboard per iPad 12,9 che costa ben 399€. Oggi si risparmiano altri 60€ e la pagate 170,99 euro, meno della metà della versione di Apple.

Click qui per comprare