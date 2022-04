Recensione Logitech Combo Touch, per far diventare un iPad (quasi) un Mac

Nonostante Apple abbia più volte escluso che iPad possa diventare un sostituto di un Mac, c’è chi coltiva comunque l’ambizione di usarlo al posto di un portatile tradizionale. Apple da parte sua sembra in qualche modo alimentare questa prospettiva con varie mosse di cui una è il lancio della Magic Keyborard per iPad, un prodotto di assoluto rilievo, capace di ricreare molto fedelmente l’esperienza laptop.

Ma la Magic Keyboard, eccellente per molti aspetti (ad esempio l’esperienza di scrittura), non è perfetta per tutti (l’inclinazione è fissa; nonostante peso e spessore, ha un fattore protettivo limitato; mancano i tasti funzione) e soprattutto ha un costo che non si può definire economico (339€ nella versione per iPad Air o iPad Pro 11” e 399€ nella versione per iPad 12,9”). È sfruttando queste crepe che cerca di affermarsi come un’alternativa al prodotto Apple la Logitech Combo Touch

La Logitech Combo Touch cos’è

Partiamo da un fatto: la Logitech Combo Touch, disponibile in varie versioni (noi abbiamo provato quella per iPad Air, ma c’è anche per iPad Pro 11”, iPad 10,2 e per iPad Pro 12,9; le considerazioni che faremo valgono nella sostanza per tutti questi modelli), fa tutto quello che fa la Magic Keyboard. In pratica è una tastiera completa per iPad che si collega al tablet attraverso lo Smart Connector e integra una trackpad. Per questo non richiede configurazione né ricarica; si alimenta direttamente dalla batteria di iPad costando 130 euro meno della Magic Keyboard.

Solo partendo da questo si tratterebbe già di un prodotto allettante; Logitech ci mette sopra qualche cosa di più e di differente: un guscio protettivo completo, un’aletta per regolare liberamente l’inclinazione, la possibilità di usare il tablet mediante lo schermo e una trackpad più ampia.

Logitech Combo Touch, come è fatta

Nonostante le similitudini di funzionamento con la Magic Keyboard, la Logitech Combo Touch per le peculiarità è quindi molto diversa dal punto di vista della struttura e design rispetto alla Magic Keyboard.

Materiali e forma

In primo luogo la cover-tastiera Logitech non è in plastica opaca come quella di Apple ma di un materiale che richiama il tessuto, piacevole da maneggiare e refrattario alle impronte. In più Logitech Combo Touch riveste totalmente l’iPad. Grazie alla plastica robusta, simile a gomma, abbiamo una buona protezione agli urti; un bordino riduce il rischio di graffiare lo schermo o di romperlo. Questo non impedisce di azionare i tasti volume né di usare Touch ID sul tasto di iPad Air. C’è anche un intaglio che consente di ricaricare la Apple Pencil mediante l’apposito connettore magnetico. Nelle versioni della Logitech Combo Touch per gli iPad compatibili con Apple Pencil 1, al posto dell’intaglio c’è un’asola.

Il supporto

Dietro al guscio troviamo un’aletta che funziona da supporto al tablet per regolarne liberamente l’inclinazione per avere la migliore posizione per usare iPad. La stabilità su un piano regolare è ottima; non abbiamo alcuna oscillazione né difficoltà a trovare l’inclinazione da noi preferita. La Magic Keyboard, altrettanto stabile, ha invece un’escursione limitata.

Ergonomia

La tastiera è un pezzo separato dal guscio protettivo. I due elementi restano uniti mediante un aggancio magnetico potente. Questo determina dal punto di vista della comodità vantaggio e svantaggi.

Potremo staccare la tastiera e usare iPad con lo schermo touch, regalando l’inclinazione sul piano, magari per una videoconferenza, per navigare o disegnare senza gestire un pezzo che in quel momento non serve (foto sotto).

Ma d’altra parte quando la tastiera viene staccata avremo due pezzi da portarci in giro. In più il sistema per regolare l’inclinazione di un iPad mediante l’aletta, aumenta considerevolmente lo spazio necessario per usare la Logitech Combo Touch

Risulta quindi complicato usare la tastiera in spazi ristretti e molto scomodo, al limite dell’impossibilità, appoggiata alle gambe. Un ulteriore fattore che riduce il fattore ergonomico deriva dal fatto che la tastiera non sorregge direttamente iPad come invece fa la Magic Keyboard. Il risultato è che per aprire se soprattutto maneggiare il tablet con la tastiera applicata saranno sempre necessarie due mani, salvo piccoli spostamenti.

Peso e spessore

la Logitech Combo Touch per iPad Air che stiamo provando pesa 574 grammi poco meno della Magic Keyboard (601 grammi). Non stiamo quindi parlando di qualche cosa che si definirebbe come “leggero”. Basti pensare che un MacBook Air pesa 1,3Kg, non tanto di più di un iPad Air (458grammi) e della tastiera messi insieme.

Lo spessore, visto che parliamo di custodia e di tastiera, è invece accettabile: 1,60 centimetri. Tenendo conto che la Logitech Combo Touch offre anche protezione quasi completa ad iPad sostituendosi ad una cover, non c’è di che lamentarsi

Logitech Combo Touch, come funziona

Come accennato poco sopra, la tastiera non richiede alimentazione né configurazione. Logitech è uno dei pochissimi produttori di accessori che sfrutta lo Smart Connector per le sue tastiere iPad e questo è un grande vantaggio. Non serve configurare niente: una volta applicata mediante il connettore magnetico, la tastiera manifesta al sistema operativo la sua presenza, iOS la controlla e la batteria di iPad fornisce corrente. Logitech Combo Touch avrebbe anche una sua applicazione specifica ma la sua utilità si limita all’aggiornamento del firmware. Tutto il resto lo fa il sistema operativo come succede con la Magic Keyboard.

La porta USB-C che non c’è

Come detto Logitech Combo Touch grazie allo Smart Connector non ha bisogno di una porta per ricaricarsi. Neppure la Magic Keyboard ne ha bisogno, ma al contrario della tastiera concorrente, una porta USB-C ce l’ha. Questo permette di fare una cosa in più rispetto alla Logitech Combo Touch: ricaricare iPad sfruttando la seconda porta USB per fare altro.

In pratica con la tastiera Apple diventa possibile collegare iPad ad un monitor, ad un lettore di schede, ad un’unità USB senza mai fermarsi per ricaricarlo. Quello proposto dalla Logitech Combo Touch è un piccolo svantaggio strategico che però potrebbe essere rilevante per una certa nicchia di utenza costretta, per fare le stesse cose che farebbe con la Magic Keyboard, a comprarsi un dock.

Usiamo la Logitech Combo Touch per scrivere

Veniamo alla tastiera vera e propria. Come è fatta ed è davvero comoda per scrivere o usare iPad in genere?

Tasti e trackpad

La prima cosa che viene in mente guardando la Logitech Combo Touch è che non è certo ariosa come quella di un portatile ma neppure troppo piccola. I tasti (retroilluminati ad intensità regolabile) hanno un distanziamento di circa 2 mm e un’escursione di 1 millimetro. La larghezza totale della tastiera (dal bordo del tasto sinistro al bordo del tasto destro) è di 24,2 cm. Visto che la Magic Keyboard è larga 23,5 cm, questo significa che la spaziatura dei tasti della tastiera Apple è minore ma nei fatti ininfluente.

La trackpad della tastiera Logitech ha misure generose per un accessorio di questo tipo: 11X5,5 centimetri. Quella della Magic Keyboard è più piccola: 10X4,5 cm. In termini di centimetri quadrati è di ben il 33% più ampia: non poco.

Qualità della scrittura

Dopo le specifiche veniamo al dunque. Come si scrive sulla Logitech Combo Touch? La risposta è: bene. Dopo un breve periodo, una decina di minuti, di presa di confidenza non c’è molta differenza nella velocità e precisione di scrittura rispetto ad una tastiera di un computer portatile. Nonostante la vasta trackpad, c’è un buon spazio per appoggiare il palmo e la sensazione al contatto è piacevole grazie al materiale usato per il rivestimento.

La distanza di “viaggio” delle dita e la profondità della pressione rispetto ad un laptop creano una sensazione naturale. Anche la risposta dei tasti è molto buona con un’escursione e un ritorno fluido e piacevole. È anche difficile sbagliare tasto grazie al distanziamento corretto tra uno e l’altro, alla loro forma e alla risposta alla pressione.

La trackpad offre uno spazio sufficiente per tutte le gesture a un dito, due dita e tre dita. Il confronto per le dimensioni è vincente con la Magic Keyboard, per la sensibilità della risposta non c’è nessuna differenza. Nelle preferenze si trovano tutte le opzioni per regolare la velocità e il comportamento dello scrolling.

Fin qui nell’esperienza di scrittura sarebbe un testa a testa con la Magic Keyboard che ha qualche piccolissimo vantaggio nella qualità del ritorno alla pressione ma perde sulla comodità della Trackpad. Quel che fa molta differenza in fatto di quotidianità, questa volta a vantaggio della Logitech Combo Touch, è la presenza dei tasti funzione.

Ne abbiamo 14 tra i quali i più preziosi sono a nostro giudizio il tasto Home e quelli per il controllo del contenuti multimediali. Basti pensare al momento in cui lavorando si vuole alzare o abbassare il volume della musica o di un podcast; grazie ai tasti multimediali si può farlo senza abbandonare la schermata dell’app in uso. Non è ben chiaro perché la Magic Keyboard sia priva di tasti funzione. Sta di fatto che questo fattore di design da solo potrebbe spingere molti utenti di iPad a comprare una Logitech Combo Touch al posto di una Magic Keyboard.

Conclusione

La Logitech Combo Touch nel suo campo è un prodotto di assoluta eccellenza. Abbinare un iPad ad una tastiera con trackpad rende più facili tantissimi compiti, avvicina l’uso di un tablet all’esperienza di un portatile, quasi cancellando la necessità di ricorrere allo schermo touch e rende più facile gestire varie applicazioni (tante di quelle Apple come Mail, Pages, Numbers, Safari e così via hanno delle scorciatoie che potremo vedere usando il tasto CMD).

Il principale vantaggio della Logitech Combo Touch rispetto a tutto il resto che troviamo in commercio, fatta eccezione per la Magic Keyboard, è la compatibilità con lo Smart Connector, questo lega indissolubilmente la tastiera ad un iPad, molto spesso quell’iPad specifico per cui è stata creata ma nel contempo semplifica la vita in maniera radicale.

Logitech Combo Touch rispetto alla tastiera Apple ha invece due significativi vantaggi: la presenza di un guscio di protezione completo e i tasti funzione.

Dal punto di vista ergonomico aspetto alla Magic Keyboard può invece essere vista come vincente o perdente a seconda dell’utilizzo.

Il fattore di forma con supporto a leggìo e la possibilità di staccare la tastiera vera e propria permettono di usare più comodamente iPad quando la tastiera non serve mantenendo la protezione e un sistema di supporto per il tablet in modalità touch o disegno.

Ma se volessi qualche cosa di più facile gestione e avessimo l’esigenza di usare frequentemente iPad appoggiato alle gambe o una tastiera che occupa meno spazio anche su un tavolo allora la Magic Keyboard è superiore.

Sappiate che però questo vantaggio, che per altro tale potrebbe non essere per tutti, della tastiera Apple si paga. La Logitech Combo Touch non è economica in senso assoluto ma alla fine costa circa il 40% meno della concorrente.

Pro

Eccellente esperienza di scrittura con tasti funzione

Ampia trackpad

Nessuna configurazione né ricarica

Protezione completa di iPad

Più economica della Magic Keyboard

Contro

Meno ergonomica della Magic Keyboard

Non economica in senso assoluto

Prezzo e disponibilità

La Logitech Combo Touch è disponibile in versioni specifiche per ciascun iPad oggi in commercio: iPad 10,2, iPad Air, iPad Pro 11” e iPad Pro 12,9. Costa 199,99 euro oppure 229,99€. Si compra sia sul sito Logitech che presso diversi negozi fisici e on line. Tra gli altri si compra anche su Amazon, spesso a prezzi scontati