Luminocore, un caricabatterie wireless come nessun altro a 62,99€

LuminoCore 4-in-1 di ZEEHOO è una stazione di ricarica wireless 4 in 1 diversa a tutti gli altre, con un ottimo design e funzioni indisponibii altrove, e ora anche in offerta su Amazon a 62,99€ invece di 69,99€,

Ricarica Qi2 e MagSafe: potenza e compatibilità

Parliamo di un caricabatterie con design moderno e compatto che integra ricarica magnetica Qi2, supporto MagSafe, luce LED dimmerabile e base multipla per Apple Watch, AirPods e smartphone.

Compatibile con iPhone 15, 14, 13 e 12, la base sfrutta lo standard Qi2 per una ricarica wireless veloce, fino a 15W per i dispositivi abilitati. Il supporto magnetico garantisce un perfetto allineamento, utile anche per vedere notifiche o guardare contenuti mentre il dispositivo è in carica.

Quattro dispositivi in uno

Oltre alla piattaforma per iPhone, LuminoCore 4-in-1include:

dock per Apple Watch con ricarica integrata

con ricarica integrata base wireless per AirPods e per Apple Watch

porta USB-C aggiuntiva per ricaricare un quarto dispositivo

Perfetta per tenere tutto ordinato sul comodino o sulla scrivania.

Luce LED integrata con controllo touch

La struttura è dotata di una luce LED dimmerabile con intensità regolabile tramite controllo touch. Una funzione ideale come luce notturna o ambientale da scrivania, con un design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente.

Funziona con la modaità stand-by per iPhone, i supporti sono estraibili e la torretta è orientabile. Infine nella confezione c’è anche un caricabatterie.

Prezzo e disponibilità

Luminocore costerebbe 69,99 euro, ma lo comprate con un codice a 62,99€, un prezzo molto interessante per chi cerca una soluzione originale, completa e ordinata per la ricarica dei dispositivi Apple (e non solo).

Sto caricando altre schede...