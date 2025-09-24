Mac mini M4, prezzo pazzesco, lo comprate a solo 549 €

Su Amazon c’è un grande affare oggi: Mac mini con chip Apple M4, un desktop buono per tutto, perfetto per chi cerca un desktop compatto ma ad alte prestazioni. Il costo è di 549€ invece di 729€, il minimo storico, meno dei 599 euro degli ultimi giorni che sono stati prima di questa sera il precedente minimo.

Chip M4 a 10 core e supporto per 2 monitor

Il nuovo Apple Mac mini con chip M4 integra una CPU a 10 core (4 ad alte prestazioni e 6 ad alta efficienza) con GPU a 10 core. La nuova architettura Apple garantisce maggiore reattività e consumi ridotti, mantenendo temperature contenute anche sotto carico. Supporta fino a 2 monitor simultanei, uno fino a 6K via Thunderbolt e uno 4K via HDMI, rendendolo adatto anche per attività di montaggio video, fotografia o sviluppo software. L’unità base offre 256 GB di archiviazione SSD ultraveloce e 8 GB di memoria unificata, con velocità di trasferimento e avvio di sistema quasi istantanei.

Connessioni avanzate e compatibilità macOS

Sul fronte della connettività, il Mac mini M4 include 2 porte Thunderbolt/USB 4, 2 USB-A, HDMI, Ethernet e jack cuffie da 3,5 mm, assicurando piena compatibilità con periferiche professionali, schermi esterni e dischi di backup. È compatibile con l’ultima versione di macOS 26, pronto per sfruttare tutte le funzioni di continuità tra dispositivi Apple, come Handoff, AirDrop e Universal Control. Il design resta quello classico: chassis in alluminio compatto e silenzioso, facilmente integrabile in qualsiasi postazione domestica o da ufficio.

Per chi lavora da casa o cerca un desktop potente

il Mac mini si rivolge a chi preferisce un prodotto da tavolo invece che un laptop, sfruttando il costo più basso per utilizza software intensivi, desidera gestire flussi di lavoro professionali o semplicemente preferisce un desktop silenzioso e stabile rispetto a un portatile.

Il supporto multi-monitor, l’archiviazione veloce e la memoria unificata permettono di lavorare in modo fluido con app come Final Cut, Xcode o Lightroom. Il tutto in un formato che pesa meno di 1,2 kg e occupa appena 20 cm di lato, senza compromessi su prestazioni o espandibilità.

Il prezzo attuale su Amazon è di 549€ invece di 729€, con uno sconto netto di 180€ rispetto al listino.

