Microsoft, all’asta l’unica Xbox autografata da Bill Gates

Per gli amanti del collezionismo tech c’è tempo fino al prossimo 13 aprile per aggiudicarsi diverse console Xbox decisamente rare. Nei giorni scorsi, infatti, su Catawiki, portale per la compravendita di oggetti unici, sono partite due aste con numerosi oggetti “vintech” che celebrano i 50 anni dalla nascita di Microsoft.

Tra gli oggetti di tecnologia vintage Microsoft come videogiochi e computer, ci sono alcune rarità, a partire proprio da una console Microsoft Xbox 360 firmata dal fondatore dell’azienda che, grazie anche al certificato di autenticità (COA) emesso da Microsoft, ha un valore stimato di circa 12.000 euro.

La console è un’edizione limitata creata in occasione del lancio di Halo III nel 2007, che ha battuto ogni record al momento dell’uscita e rimane uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi. L’attuale proprietario è Fabio Zannini, un ragazzo italiano che attualmente risiede in Spagna, che ha iniziato a collezionare versioni rare e speciali della console Xbox, per poi ampliare la sua collezione includendo altri oggetti hardware e console da gioco. Quella autografata da Gates è stata acquistata in un’asta di beneficenza organizzata da Microsoft nel 2007 quando si è messo in contatto direttamente con Microsoft per poter partecipare all’asta, poiché stava facendo un’offerta dall’Italia mentre la console veniva venduta negli Stati Uniti.

Questo è il link alle aste dedicate al mondo dei videgiochi di Microsoft ; questo quello dedicato al 50° annioversario di Microsoft.

Ciò che rende davvero speciale questo oggetto è la firma che porta: il fondatore di Microsoft, noto per il suo spirito filantropico, ha firmato la console nel 2007, e secondo l’esperto vintech di Catawiki Toby Wickwire, non è affatto comune trovare una sua firma su oggetti Microsoft. “Questo è un oggetto unico. Bill Gates ha firmato libri in passato, ma una firma su una console per videogiochi è qualcosa di estremamente raro. È la prima volta che ne vedo una, per questo – ha commentato Wickwire – l’oggetto ha un valore molto alto”.

Tra le altre console messe all’asta da Zannini – la cui collezione ha un valore di circa 1 milione di euro – ci sono anche altri pezzi unici come una Xbox 360 in edizione limitata ricoperta di Cristalli Swarovski e una Xbox 360 autografata da Javier Zanetti.