MacBook Air M4 con 24 GB di RAM 512 GB di HD, sconto di 250 €

Su Amazon arriva uno sconto sui più “carrozzati” dei nuovi MacBook Air M4. Parliamo dell’offerta sui MacBook Air con 24 Gb di RAM e 512 GB di disco, che scendono, al prezzo più basso che abbiamo visto nel negozio on line, 1499 € nella versione con schermo da 13″

I portatili, lo ricordiamo, sono esteticamente identici ai precedenti, salvo la nuova colorazione celeste che si aggiunge alle precedente mezzanotte, galassia, argento. Ma all’interno il chip M4 di ultima generazione assicura maggiori prestazioni, in particolare potenza nei videogiochi e nelle funzioni AI.

Anche la videocamera Center Stage da 12MP è un salto rispetto alla precedente FaceTime HD. Non solo in termini di risoluzione, ma anche per la praticità d’uso, infatti l’inquadratura segue in automatico chi parla, mettendolo sempre a fuoco, molto pratico e migliora videochiamate e riunioni a distanza.

Tra le altre novità MacBook Air M4 permette di collegare fino a due monitor esterni, in aggiunta al monitor integrato, leggero e indicato per viaggiare, ma versatile anche come workstation multi monitor quando serve.

Il modello che trovate in sconto rappresenta il massimo possibile della configurazione che potremmo definire standard. Anche se on line direttamente da Apple è possibile avere infatti versioni con più memoria e disco più grande, un macBook Air con 24 GB di RAM e disco da 512 GB è perfettamente in grado di seguire l’utente in tantissimi compiti anche mediamente gravosi

La memoria da 24 GB ad esempio è ottima per il trattamento delle immagini ed è sufficiente per gestire flussi video di discreto peso, certamente per tutti gli usi amatoriali e anche “prosumer”.

La promozone nel negozio Amazon permette di risparmiare 250 € sul costo di questa macchine, riducendo il costo del 14%. Un’offerta davvero interessante per un dispositivo molto recente e che viene venduto da un partner ufficiale Apple. In più, lo ricordiamo, Amazon offre anche la formula a rate, senza interessi e garanzie.

