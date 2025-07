Headphone 1, le prime cuffie Nothing sfidano AirPods Max

In contemporanea con l’introduzione del suo primo terminale di fascia top Phone 3, Nothing lancia anche le sue prime cuffie Headphone 1 che mantengono lo stile di design del costruttore con elementi trasparenti che lasciano intravvedere alcune componenti interne.

Dalla struttura principale in alluminio, di forma rettangolare con angoli arrotondati, spicca una struttura ovale trasparente che richiama la forma del padiglione. Nella miriade di cuffie in commercio Headphone 1 si distinguono per un design senza dubbio originale ma che risulta divisivo, o si ama o o si odia.

Pesano 329 grammi, quindi circa 58 grammi in meno delle AirPods Max, ma comunque sempre più di diversi modelli proposti da Bose e Sony. La riproduzione audio è affidata a driver dinamici personalizzati da 40 mm (risposta in frequenza 20 – 40 kHz) con tecnologia di cancellazione del rumore ANC (fino a 42 dB), audio in alta risoluzione, audio spaziale e tracciamento dinamico della testa.

Grazie alla collaborazione con KEF per ingegneria acustica e strumenti di tuning, il costruttore assicura audio ricco con bassi potenti. Tramite l’app Nothing X l’utente può personalizzare l’audio con un equalizzatore a 8 bande e assegnare diverse funzioni al pulsante multifunzione.

Per evitare che l’utente debba ricercare con dita e tatto i vari controlli, Headphone 1 offrono tre tipi di controlli diversi in posizioni distinte. Con la rotella roller si controlla il volume, invece premendola di mette in pausa la riproduzione: con una pressione prolungata si passa tra la modalità a cancellazione di rumore e la modalità trasparenza.

Invece con il paddle, una piccola leva vicino alla rotella, bastano tocchi leggeri avanti e indietro per saltare le tracce e podcast. Tenendola premuta si scorre avanti veloce, mentre rilasciandola si torna alla velocità di riproduzione normale.

Infine c’è un tasto vero e proprio programmabile che permette di passare al volo tra i contenuti multimediale recenti, riprendendone la riproduzione da dove si era lasciata, particolarmente utile per iniziare l’ascolto senza dover nemmeno raggiungere il telefono.

Notevole l’autonomia che arriva fino a 80 ore per la riproduzione audio, oppure fino a 35 ore con cancellazione del rumore attivata.

Per una ricarica completa via cavo USB-C servono due ore, ma con la ricarica veloce bastono 5 minuti per ottenere fino a 5 ore di riproduzione senza ANC, oppure 2,5 ore con cancellazione rumore attiva. Oltre al collegamento Bluetooth 5.3 a due dispositivi in contemporanea si possono connettere anche tramite cavo.

Nothing Headphone 1, prezzo e disponibilità

Come il terminale Phone 3 anche le prime cuffie Nothing Headphone 3 si possono preordinare dal 4 luglio al prezzo di 299 euro con disponibilità a partire dal 15 luglio. Oltre che sul sito del costruttore saranno disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.