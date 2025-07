La frittura è leggera, silenziosa e in sconto con Moulinex Easy Fry Silence a 89,99

Gustosa, leggera, economica e silenziosa. Potrebbe essere questa la carta di identità della vostra frittura se approfittate delo sconto a solo 89,99€ su Amazon invece di 129,99€ sulla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Silence da 5 litri, pensata per chi cerca cotture croccanti e senza inquinamento acustico.

Grazie alla tecnologia Silent Technology Moulinex Easy Fry Silence, riduce drasticamente il rumore durante il funzionamento grazie a un motore ottimizzato e a un sistema di flusso d’aria studiato per abbattere le emissioni sonore.

Oltre alla silenziosità, questa friggitrice punta sulla facilità d’uso e sulla gestione salvaspazio: il sistema Easy Clean & Store prevede un frontale rimovibile che semplifica la pulizia, con pezzi lavabili in lavastoviglie. L’accessorio che funge da coperchio trasforma il recipiente in un contenitore ermetico per riporre gli alimenti direttamente in frigorifero, utile per chi cucina in anticipo o vuole conservare gli avanzi.

La versatilità è garantita da un pannello touch intuitivo con 10 programmi preimpostati, regolazione della temperatura da 40 a 220 gradi e una griglia interna per carne, pesce o verdure. Il rivestimento antiaderente e il sistema di scolo permettono di ottenere cotture precise senza bisogno di aggiungere olio, rendendo i piatti più leggeri senza rinunciare alla croccantezza.

In termini di efficienza, la cottura ad aria calda consente di ridurre del 70% il consumo energetico rispetto a un forno tradizionale, secondo test condotti nel 2023 su patatine fritte surgelate. Inoltre, la preparazione risulta più veloce del 55%, rendendola adatta anche per i pasti quotidiani con tempi ristretti.

Infine, Moulinex garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio a basso costo per almeno 15 anni tramite oltre 6200 centri di assistenza internazionali, un impegno concreto verso la riparabilità e la riduzione degli sprechi.

Moulinex Easy Fry Silence costerebbe 129,99 euro, Viene scontata in diverse occasioni ds Amazon ma oggi è al minimo: 89,99 €

Sto caricando altre schede...