Photoshop per iPhone offre gli strumenti avanzati riservati ai desktop

Adobe ha annunciato novità per le versioni mobile e web di Photoshop, con la disponibilità della nuova app Photoshop per iPhone completamente rivista, mentre quella per Android è prevista in uscita successivamente.

Funzionalità iconiche quali per l’editing e il disegno, inclusi strumenti per la gestione di livelli, delle maschere di livello e il riempimento generativo con l’AI di Firefly, sono disponibili nelle versioni gratuite e a pagamento, con interfaccia utente che tiene conto specificatamente del mobile, per permettere ad artisti e designer svolgere lavori creativi in mobilità.

La nuova app Photoshop offre gli utenti esistenti maggiore flessibilità e la possibilità di usare strumenti di editing ovunque, accedere ai propri lavori in movimento, catturare idee o “immergersi” in progetti personali, tutto dal palmo della mano.

Adobe riferisce che i nuovi piani per Photoshop Mobile e Web offrono funzionalità di editing ancora più avanzate per i creator mobile e web, inclusi strumenti per selezioni precise, modifiche mirate, correzione avanzata colore e naturalmen funzionalità “sicure” offerte dall’AI generativa di Firefly.

È supportata la gestione completa di apertura ed editing di qualsiasi documento Photoshop e altri formati ancora; Adobe parla di “perfetta integrazione” delle esperienze web e mobile per offrire ai creator la possibilità di lavorare sugli stessi progetti tra vari dispositivi. Tra le novità di Photoshop web, migliorie nell’interfaccia che permettono di passare facilmente da web a mobile, l’integrazione diretta con la libreria di asset Adobe Stock e il supporto di più browser, inclusi Safari, Chrome, Firefox, and Edge.

La visione base di Photoshop Mobile è utilizzabile gratuitamente. Mette a disposizione strumenti per creare immagini e comporle, modificarle e fonderle usando tool per la selezione, la gestione dei livelli e le maschere.

Si possono rimuove parti, ricolorare o sostituire sezioni, correggere le imperfezioni colorandole con i pixel di un’altra parte dell’immagine grazie allo strumento Pennello correttivo. Oltre a sfruttare il riempimento generativo con funzionalità di controllo sui risultati, è possibile gestire il flusso di lavoro tenendo contro di altri strumenti quali Adobe Express, Adobe Fresco e Adobe Lightroom.

Negli USA le versioni premium (utilizzabili con gli acquisti in-app) prevedono piani da 7,99$ al mese o 69,99$ annualmente; in Italia nel momento in cui scriviamo conoscosciamo solo il prezzo del paino mensile: 10,99€. i piani consentono di sfruttare funzionalità aggiuntive e offrono accesso alla versione web.

Negli scorsi giorni Adobe ha rilasciato il modello AI Firefly per generare video di qualità per impiego commerciale.