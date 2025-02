Roborock svela Curv S5X ed Edge S5A per la pulizia robotica

Pubblicità

Tra gli specialisti in robot per la pulizia domestica si pone certamente Roborock, marchio tra quelli più in rapida crescita, ancora di più adesso, con il lancio dei nuovi modelli Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A, due dispositivi di pulizia smart di fascia premium per le funzioni offerte, seppur proposti a prezzi competitivi.

Presentati a Milano, questi robot aspirapolvere uniscono un design innovativo a tecnologie avanzate. Tra queste, comuni a entrambi i modelli, la potenza di aspirazione HyperForce di 17.000 Pa, che permette di rimuovere anche i detriti più ostinati. I due robot sono anche dotati di Reactive Tech, tecnologia in grado di rilevare e aggirare ostacoli come mobili, cavi e anche gli oggetti sparsi.

Non manca il supporto all’app Roborock, che consente agli utenti di impostare aree vietate, come zone ad uso specifico per animali o spazi dedicati ai bambini, offrendo un controllo personalizzato dell’esperienza di pulizia.

Un elemento distintivo di questi dispositivi è il sistema anti-groviglio. Sia Qrevo Curv S5X, che Qrevo Edge S5A sono equipaggiati con la spazzola DuoDivide, che grazie ai due rulli dotati di setole corte e lame a spirale, elimina il rischio di accumulo di capelli e detriti.

A completare il sistema, la spazzola laterale FlexiArm con design asimmetrico ad arco, che sfrutta la forza centrifuga per indirizzare i peli verso le punte delle setole, migliorando ulteriormente l’efficacia della pulizia, specialmente lungo i bordi e negli angoli difficili da raggiungere.

La stazione di ricarica multifunzionale arriva alla versione 3.0 che, oltre a ricaricare i robot, permette la pulizia dei panni e della stessa stazione, utilizzando acqua calda a 75°C.

Qrevo Curv S5X arriverà al prezzo di 999,99€ su Amazon, con un set extra di accessori inclusi, mentre il Qrevo Edge S5A avrà un prezzo consigliato di 999,99€. Fino al 16 marzo, è previsto un prezzo promozionale di lancio di 849,99€ per entrambi i modelli.