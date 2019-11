Sconto Ninebot by Segway ES2, monopattino elettrico top: solo 389,99 €

Se siete in una delle città dove è ormai legale usare un monopattino elettrico e se volete risparmiare fatica quando andate al lavoro o a spasso, oppure semplicemente essere “al passo coi tempi” dovreste sapere che il Ninebot by Segway ES2 su Amazon è al prezzo più basso di sempre 389,99 euro.

Stiamo parlando della eccellenza nei monopattini elettrici e il secondo modello di un sistema di micromobilità che è stato presentato qualche tempo fa. In particolare Ninebot by Segway ES2 è stato lanciato alla fine dello scorso anno come “erede” del precedente Ninebot by Segway ES1 da cui, esteticamente e dimensionalmente, non si distingue. Ma le differenze tra uno e l’altro ci sono e sono nelle prestazioni, autonomia e velocità.

Ecco in sintesi alcune delle specifiche

Velocità massima fino a 25 Km/h con cruise control

Autonomia di 25 km

Peso di 12.5 k

Fanale anteriore e posteriore a LED

Ruota anteriore e posteriore ammortizzate

Freno elettrico (dotato di sistema anti bloccaggio) e freno meccanico

Display multifunzione

connessione Bluetooth e app compatibile con iPhone

Peso di 12,5 Kg

Tra gli altri dettagli da segnalare: potenza massima di 300W, ricarica in due ore e mezza, si ripiega facilmente per il trasporto; effetti luminosi personalizzabili, tre modalità di corsa, resiste alla pioggia e alla polvere (IP54). Grazie all’applicazione per iPhone potrete

Avere statistiche su velocità, autonomia

Protezione dal furto o uso non autorizzato (quando si prova a muovere il monopattino arriva una avviso e vengo bloccate le ruote con i freni)

Funzione diagnostica

aggiornamento firmware

Il monopattino Ninebot by Segway ES2 rappresenta il mezzo di trasporto ideale per l’ultimo tratto di strada tra il mezzo pubblico e il proprio posto di lavoro. Un pendolare potrebbe facilmente portarlo con sé sul treno e usarlo per fare due o tre km senza fatica e molto rapidamente passando tra una pista ciclabile e una zona pedonale.

Questo robusto e funzionale mezzo di trasporto prodotto da una azienda che è nata proprio per costruire mezzi di trasporto come questi, viene venduto ad un prezzo ufficiale di 549 euro, a ben guardare in Internet è possibile reperirlo a prezzi più bassi, ma nessuno lo presenta a 389,99 euro. Questa cifra è anche la più bassa in assoluto cui abbiamo visto in vendita il Ninebot by Segway ES2

