Prime Day, Lenovo IdeaPad Slim 3 a solo 479 € su Amazon

Per chi cerca un portatile affidabile con schermo ampio e prestazioni solide, oggi Lenovo IdeaPad Slim 3 costa 479€ su Amazon invece di 549€. Lo sconto riguarda il modello con schermo da 15,6” Full HD e processore Intel Core i5-12450H, una configurazione adatta sia all’uso quotidiano sia a compiti più impegnativi.

Schermo Full HD e processore Intel di 12ª generazione

Il display da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 offre una buona definizione per attività di lavoro, studio e intrattenimento. Il chip Intel Core i5-12450H integra 8 core e frequenza fino a 4,4 GHz, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 per una gestione fluida di più applicazioni. L’unità SSD da 512 GB assicura avvio rapido del sistema e tempi ridotti di caricamento dei file. Completano la dotazione una webcam HD e una tastiera con tastierino numerico.

Buona dotazione per uso misto, in casa o in mobilità

Con un peso di circa 1,6 kg, l’IdeaPad Slim 3 si trasporta senza difficoltà, risultando adatto anche a chi lavora fuori sede o studia in ambienti diversi. La presenza di porte USB-C, HDMI e jack audio ne facilita l’integrazione con periferiche esterne. La batteria supporta la ricarica rapida, utile per brevi sessioni lontano dalla presa di corrente. È una scelta equilibrata per studenti, freelance e utenti domestici.

Rispetto al prezzo di listino di 549€, oggi è disponibile su Amazon a 479€. Lo sconto di 70€ lo rende interessante per la scuola, la casa e anche il lavoro

