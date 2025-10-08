Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Microsoft 365 Personal con app Office, AI e cloud a 69,29€

Su Amazon è in offerta Microsoft 365 Personal, abbonamento di 12 mesi per 1 utente con app Office, funzioni AI integrate e 1 TB su OneDrive. Il prezzo scende a 69,29€ invece di 99,99€ su Amazon.

Accesso completo alle app Office su tutti i dispositivi

Con Microsoft 365 Personal potete usare Word, Excel, PowerPoint, Outlook e altre app incluse su PC, Mac, tablet e smartphone, sia online che offline. L’abbonamento è valido per un singolo utente ma può essere attivato su più dispositivi. Le app sono sempre aggiornate all’ultima versione, con tutte le nuove funzionalità appena disponibili senza costi aggiuntivi.

Funzioni AI integrate e strumenti intelligenti

Le applicazioni includono strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale, come suggerimenti di scrittura in Word, analisi automatica dei dati in Excel e design assistito in PowerPoint. Queste funzioni migliorano l’efficienza nel lavoro quotidiano e aiutano nella creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni più curate e professionali, anche per utenti non esperti.

1 TB su OneDrive e backup automatico

L’abbonamento include 1 terabyte di spazio cloud su OneDrive, con sincronizzazione automatica di file e cartelle tra dispositivi. È possibile salvare in sicurezza documenti, foto, video e accedervi ovunque, anche offline. Inoltre, il sistema di backup cloud protegge i contenuti in caso di smarrimento, guasto o furto del dispositivo.

Microsoft 365 Personal include 1 TB di spazio di archiviazione cloud, funzionalità di sicurezza avanzata e app innovative con l’AI.

Codice via email e attivazione immediata

La versione in offerta è in formato digitale: riceverete il codice via email poco dopo l’acquisto, senza necessità di spedizione fisica. L’attivazione è semplice e si può associare al proprio account Microsoft per rinnovare o iniziare subito l’utilizzo. È compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, e non richiede installazione su CD o USB.

A 69,29€ invece di 99,99€ su Amazon, Microsoft 365 Personal è disponibile in versione digitale con validità annuale.

