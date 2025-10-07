Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, cuffie CMF Headphone Pro by Nothing con ANC ibrido e audio LDAC a 79,99€

Festa Prime, cuffie CMF Headphone Pro by Nothing con ANC ibrido e audio LDAC a 79,99€

Su Amazon trovate in offerta le CMF Headphone Pro by Nothing, cuffie Bluetooth over-ear con cancellazione attiva del rumore e autonomia fino a 55 ore. Il prezzo scende a 79,99€ invece di 99,99€ su Amazon.

Cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza

Le CMF Headphone Pro integrano un sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, efficace contro suoni ambientali e rumori di fondo. È disponibile anche una modalità trasparenza per ascoltare l’ambiente esterno senza togliere le cuffie, utile in contesti urbani o durante conversazioni rapide. Il sistema adotta 6 microfoni per gestire ANC e chiamate con maggiore chiarezza.

Driver da 40 mm e codec LDAC

Il suono è affidato a driver dinamici da 40 mm con supporto al codec LDAC, che consente trasmissione audio ad alta risoluzione su dispositivi compatibili. La firma sonora è calibrata per offrire bassi potenti e una scena sonora ampia, adatta sia all’ascolto musicale che alla visione di contenuti video. La modalità a bassa latenza integrata riduce il ritardo in fase di gaming o streaming.

Autonomia fino a 55 ore e ricarica rapida

Con ANC disattivato, le cuffie raggiungono un’autonomia massima di 55 ore, che scendono a circa 43 ore con cancellazione attiva. Supportano la ricarica rapida via USB-C: bastano 10 minuti per ottenere fino a 5 ore di ascolto. Il cavo audio incluso permette anche l’utilizzo in modalità cablata, utile in aereo o quando la batteria è scarica.

Festa Prime, cuffie CMF Headphone Pro by Nothing con ANC ibrido e audio LDAC a 79,99€ - macitynet.it
CMF Headphone Pro by Nothing soo Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless di qualità. Fino a 100h di batteria, Hi-Res con LDAC, audio apaziale e cancellazione Attiva del Rumore

Design pieghevole e materiali curati

Le CMF Headphone Pro presentano un design pieghevole che ne facilita il trasporto e lo stoccaggio, con archetto regolabile per adattarsi a diverse conformazioni del capo. I padiglioni over-ear sono rivestiti in memory foam e similpelle morbida, pensati per offrire comfort anche durante lunghe sessioni d’ascolto. La struttura esterna utilizza materiali plastici rigidi di buona qualità, con una finitura opaca anti-impronta che restituisce un aspetto sobrio ma curato. Gli elementi di snodo sono rinforzati per garantire maggiore durata nel tempo. Disponibili in più colorazioni, combinano estetica minimale con funzionalità pratica.

A 79,99€ invece di 99,99€ su Amazon, le CMF Headphone Pro rappresentano una proposta completa con ANC, codec LDAC e autonomia estesa.

