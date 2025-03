Ultimo giorno, Shokz Openfit, gli auricolari diversi da tutti gli altri a 89,99€

Pubblicità Nell”ultimo giorno di offerte di primavera, gli Shokz Openfit, cioè i primi auricolari full wireless del marchio, sono in offerta su Amazon a 89,99 euro invece che 139,99 € Di auricolari in commercio ce ne sono molti, forse pure troppi, ma pochi si distinguono davvero. E tra questi, nessuno è simile ai modelli di Shokz, l’azienda americana (nota fino a qualche tempo fa come AfterShokz) che ha costruito la propria identità intorno a una tecnologia unica: l’ascolto a conduzione ossea. Per capire perché questa soluzione è così particolare, basta leggere la nostra recensione degli OpenRun, ma il concetto è semplice: il suono non viene trasmesso attraverso l’ingresso del canale uditivo, ma vibra sulle ossa degli zigomi, lasciando l’orecchio libero di sentire i suoni ambientali. Una caratteristica particolarmente utile per chi si allena all’aperto, corre o va in bicicletta su strada e vuole restare vigile sul traffico. Gli Shokz Openfit sono ideali per chi corre all’aperto e vuole restare consapevole di ciò che accade intorno — un vantaggio in termini di sicurezza — ma anche perfetti in palestra per chi non sopporta gli auricolari che si infilano nel canale uditivo. Non solo sono più comodi, ma anche più igienici, perché non richiedono gommini a contatto diretto con l’orecchio. Rispetto agli altri modelli di Shokz, gli Openfit mantengono la filosofia dell’ascolto aperto, ma con un form factor più compatto e tradizionale: sono piccoli, leggeri, dotati di ganci auricolari che li rendono comodi anche per chi porta gli occhiali. A differenza della conduzione ossea classica, qui si usa la tecnologia DirectPitch, che permette di convogliare il suono verso l’orecchio esterno senza occluderlo, migliorando la direzionalità e la resa complessiva. Il tutto è potenziato dalla funzione OpenBass, pensata per restituire un suono più ricco, anche nelle basse frequenze. La batteria offre fino a 7 ore di autonomia con una singola carica (e 28 ore complessive con la custodia), il Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e reattiva, e la resistenza al sudore (IP54) li rende perfetti per lo sport. Si comprano su Amazon a solo 89,99 euro invece che al prezzo di listino di 139,99 €

