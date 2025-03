Apple, una nuova vice presidente responsabile negozi e attività al dettaglio

Pubblicità

Novità nel team dirigenziale di Apple. L’azienda a quanto pare ha deciso di nominare una vicepresidente che sarà responsabile dei negozi al dettaglio in tutto il mondo.

Non ci sono conferme ufficiali ma Bloomberg riferisce della promozione di Vanessa Trigub a vice presidente responsabile store e attività al dettaglio.

Trigub in precedenza si è occupata di location per l’area geografica delle Americhe occidentali e secondo le indiscrezioni riportate da Bloomberg ora supervisionerà i responsabili della vendita al dettaglio per l’Europa e le regioni del Medio Oriente, Asia-Pacifico e le Americhe orientali.

I compiti di Trigub sembrano a supporto di Deirdre O’Brien, presidente responsabile retail & people. Questa redistribuzione dei ruoli permette di collocare alcuni dirigenti di aree geografiche sotto il controllo di Trigub, con meno persone che dovranno far riferimento a O’Brien. Quest’ultima continuerà a essere la referente diretta del settore immobiliare, marketing degli store e quadri che si occupano delle vendite online.

Trigub è arrivata in Apple nel 2007, poco dopo il lancio del primo iPhone; ha ricoperto diversi ruoli legati alle finanze aziendali, fusioni e acquisizioni.

Secondo le fonti di Bloomberg, alcune persone all’interno di Apple vedono Trigub come potenziale sostituta di O’Brien se quest’ultima dovesse decidere di lasciare.

Ricordiamo che nel team che guida Siri Apple ha recentemente deciso di sostituire John Giannandrea con Mike Rockwell, l’ingegnere a capo del team che ha sviluppato Vision Pro; quest’ultimo riporterà al vicepresidente senior del software Craig Federighi, con Siri non più sotto controllo da parte di Giannandrea, un tentativo di rimettere in carreggiata lo sviluppo di servizi e funzionalità basate su intelligenza artificiale.

