iPhone 14 256GB in sconto a 1029 € e lo spedisce per Natale

Se volete comprare iPhone 14 potete andare su Amazon e acquistare la versione da 256 Gb a solo 1029 €. Uno sconto eccezionale anche considerando che arriva prima di Natale

iPhone 14 (recensito qui) e iPhone 14 Plus (recensito qui) sono i prodotti entry level di Apple per l’anno 2022/2023 nel campo della telefonia. Non sono molto diversi da iPhone 13 (che resta comunque in produzione, ma aggiungono un processore potenziato e alcune funzioni come il rilevamento incidenti.

iPhone 14 Plus è la vera novità di quest’anno con con una particolarità grazie all’inedito, in questa fascia di prezzo, grande schermo da 6,7 pollici. Si tratta del display più grande in assoluto da sempre negli smartphone Apple, almeno per le dimensioni, che abbiamo visto fin dai tempi di iPhone 14 Max e Plus, anche se in iPhone 14 manca del refresh adattivo e della funzione sempre acceso.

iPhone 14 Plus prende il posto di iPhone 13 mini che stava all’altro estremo della gamma con il suo schermo in formato ultra-tascabile. Apple conta così di accogliere l’interesse di chi vuole avere un display molto generoso e comodo per navigare, giocare o guardare film.

iPhone 14 invece è molto simile ad iPhone 13. Lo differenziano alcune piccole novità come la presenza di un processore che ur restano lo stesso ha un core grafico in più e la funzione di chiamata di emergenza in caso di incidente stradale.

Qui di seguito le specifiche

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi

Rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 26 ore di riproduzione video

Chip A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide