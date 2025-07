Potente compressore per materassini, paddle e gommoni a 94€

Su Amazon è in sconto Peakspeak Pompa elettrica per SUP ricaricabile, progettata per il gonfiaggio rapido di attrezzature outdoor. Ora costa solo 94€ invece di 109,99€, con una batteria di lunga durata e una pressione massima di 20 PSI pensata per SUP, kayak, canotti e tende da campeggio.

Pressione elevata e batteria ad alta capacità

Peakspeak Pompa elettrica per SUP offre una potenza di gonfiaggio che raggiunge i 20 PSI, sufficiente per gonfiare tavole da paddle rigide in pochi minuti. Il motore interno è progettato per mantenere una pressione costante fino al raggiungimento del livello impostato, garantendo prestazioni uniformi anche con attrezzature di grandi dimensioni.

A differenza di molte pompe concorrenti, integra una batteria ricaricabile da 7500 mAh, che consente di completare fino a 3-4 gonfiaggi completi con una sola carica, riducendo la necessità di alimentazione esterna durante le escursioni.

Progettata per l’uso outdoor

Compatta, robusta e dotata di impugnatura, la pompa Peakspeak è pensata specificamente per l’utilizzo in campeggio, al mare o in montagna. Oltre al gonfiaggio, è in grado di sgonfiare rapidamente attrezzature ingombranti, facilitandone il trasporto e lo stivaggio.

Sono inclusi diversi adattatori compatibili con SUP, kayak, gommoni, tende e materassini, rendendola una soluzione versatile per chi pratica sport all’aperto. Il display digitale con controllo automatico della pressione semplifica l’utilizzo anche in condizioni di luce variabile.

Autonomia prolungata e ricarica flessibile

Il sistema di ricarica tramite USB-C permette di collegare la pompa a powerbank o prese da auto, ideale per viaggi lunghi o giornate in spiaggia. La ventola interna garantisce una buona dissipazione del calore durante il funzionamento, evitando surriscaldamenti. Una sessione di gonfiaggio dura in media 8–10 minuti per un SUP standard da 10 piedi, ma la batteria consente di ripetere l’operazione più volte, superando le prestazioni di molti modelli simili con batteria integrata di capacità inferiore.

Il prezzo di listino è di 109,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 94€.

Sto caricando altre schede...