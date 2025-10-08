Festa Prime, radiatore ad olio De’Longhi da 2000W fino a 60 mq, 67,99 €

Su Amazon è in offerta il De’Longhi TRRS0920, radiatore a olio elettrico da 2000W pensato per riscaldare ambienti domestici fino a 60 m³. Il prezzo scende a 67,99€ invece di 110,00€ su Amazon.

Potenza di 2000W e tre livelli di riscaldamento

Il De’Longhi TRRS0920 offre una potenza massima di 2000 watt, regolabile su tre livelli (900W, 1100W, 2000W) tramite comandi laterali. Grazie alla tecnologia Real Energy, il calore si diffonde in modo graduale e uniforme, assicurando comfort senza sprechi. È adatto per ambienti di circa 60 m³, come stanze da letto, soggiorni o piccoli uffici.

Struttura compatta e facile da spostare

Il radiatore è dotato di 9 elementi riscaldanti in metallo e di un design verticale che riduce l’ingombro. Le ruote pre-assemblate e la maniglia integrata ne facilitano lo spostamento tra le stanze. La struttura è stabile e il corpo resta caldo a lungo anche dopo lo spegnimento, grazie alla naturale inerzia termica dell’olio sigillato internamente.

Controllo meccanico e funzionamento silenzioso

Il pannello laterale include termostato regolabile, selettore di potenza e interruttore di sicurezza. Il funzionamento è completamente silenzioso, ideale anche per ambienti notturni o durante il lavoro da casa. Non richiede manutenzione o rabbocchi di olio: il liquido interno resta sigillato e non si consuma nel tempo.

Sicurezza e stabilità durante l’uso

Il radiatore è dotato di protezione contro il surriscaldamento e interruttore di sicurezza termico. La base larga con ruote piroettanti assicura stabilità anche su superfici scivolose. Il cavo di alimentazione si può riavvolgere nello scomparto integrato, per ridurre l’ingombro quando l’apparecchio non è in uso.

A 67,99€ invece di 110,00€ su Amazon, il De’Longhi TRRS0920 è una soluzione compatta e silenziosa per il riscaldamento domestico.

