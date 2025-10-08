Festa Prime, Narwal sconta tutti i suoi robot con e senza AI

La Festa delle Offerte Prime sta per terminare ma avete ancora tempo per approfittare degli sconti sulla gamma di robot aspirapolvere Narwal progettata per adattarsi ovunque, dalle abitazioni più ampie agli spazi ridotti.

Tutti i modelli offrono navigazione intelligente e funzioni avanzate per l’igienizzazione automatizzata.

Narwal Flow

Tra i modelli più avanzati spicca Narwal Flow, un nuovissimo robot presentato di recente all’IFA 2025 (abbiamo già pubblicato la nostra recensione).

Questo robot combina un sistema FlowWash con acqua riscaldata a 45°C, 16 ugelli di distribuzione e circolazione continua di acqua pulita, offrendo un lavaggio efficace su tutte le superfici.

L’aspirazione da 22.000 Pa e la tecnologia CarpetFocus rimuovono polvere e detriti, mentre l’intelligenza artificiale NarMind Pro AI promette un’azione adattiva in base al tipo di pavimento.

Disponibile sia con base standard che compatta, integra funzionalità come lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico, oltre al dosaggio del detergente nei modelli più sottili.

Freo Z10 Ultra

Chi cerca un robot performante ma accessibile, può considerare il Freo Z10 Ultra. Dotato di doppia fotocamera, doppio processore e sempre con il supporto di NarMind Pro AI, si distingue per la potente aspirazione da 18.000Pa e la capacità di adattarsi automaticamente a tappeti e pavimenti duri.

Freo S

Per esigenze più semplici c’è invece il Freo S, che con la sua base autosvuotante 2-in-1 e l’attivazione con un solo pulsante, mantiene i pavimenti ordinati con il minimo sforzo.

I modelli di fascia media

Tra le alternative intermedie segnaliamo il Freo X10 Pro, con 11.000 Pa di aspirazione, pressione del panno regolabile e un sacchetto della polvere a lunga durata, oppure il Freo Z10, dotato di spazzole DualFlow anti-groviglio e sistema EdgeReach per un lavaggio più accurato, riducendo al minimo gli interventi di pulizia manuale.

Inoltre, il Freo X Ultra offre un buon compromesso tra innovazione e semplicità d’uso. La sua base all-in-one gestisce svuotamento, lavaggio e sterilizzazione, mentre la spazzola anti-groviglio certificata TÜV riduce l’accumulo di capelli e altri detriti.

