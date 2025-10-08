Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Tutorial e FAQ » macOS Tahoe, come aggiungere e personalizzare i widget sulla Scrivania
Mac OS XTutorial e FAQ

macOS Tahoe, come aggiungere e personalizzare i widget sulla Scrivania

Di Mauro Notarianni
macOS Tahoe, come aggiungere e personalizzare i widget sulla Scrivania - macitynet.it
Screenshot

Tra le peculiarità dell’ultimo sistema operativo Apple macOS 26 Tahoe, un nuovo design con elementi caratteristici di macOS, come il Dock, la Scrivania, la navigazione in-app e le barre degli strumenti che sono più espressivi, piacevoli e personali, pur risultando subito familiari: l’utente può personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso con il Centro di Controllo aggiornato e nuove opzioni di colori per cartelle, icone delle app e widget.

È possibile aggiungere widget sul desktop come ad esempio il widget Foto per visualizzare un album con ricordi fotografici, oppure un widget dei podcast per consentire di riprodurre una puntata in coda del nostro podcast preferito.

Come aggiungere un widget sul Desktop

Per aggiungere un widget sulla Scrivania, basta fare click in alto a destra per aprire il Centro Notifiche, da qui selezionare “Scegli Widget”, selezionare e trascinare sul Desktop i widget desiderati.

macOS 26 Tahoe, come aggiungere e personalizzare i widget sulla Scrivania - macitynet.it
Categorie widget

Facendo click con il pulsante destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) su un widget è possibile selezionare le voci “Rimuovi widget” (per eliminarlo) oppure “Modifica” (per tornare all’elenco dei widget). Alcuni widget (es. quello del Meteo) consentono di modificare le dimensioni: basta fare ctrl-click e selezionare tra “Piccolo”, “Medio” e “Grande”.

macOS Tahoe permette di modificare ampiamente l’aspetto del sistema e se da Impostazioni di Sistema > Aspetto avete scelto lo stile “Vetro” o uno stile “con tinta” alcuni widget potrebbero essere poco leggibili.

macOS 26 Tahoe, come aggiungere e personalizzare i widget sulla Scrivania - macitynet.it

Se i widget dovessero risultare poco leggibili, con una colorazione attenuata, basta aprire Impostazioni di Sistema > Scrivania e Dock (sulla colonna a destra) e da qui (nella sezione a destra) scorrere fino a Widget e scegliere “Mai” alla voce “Attenua i widget” sulla Scrivania.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.

Su macitynet trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, web e social. Partite da questa pagina per scoprirle tutti anche divisi per piattaforma.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon termina oggi 8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Speciali

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica, software e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Cura della persona

Cucina, Giardino e fai-da-te

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Festa Prime, Moulinex Easy Fry XL Surface la grande friggitrice salvaspazio a 109,99 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.