Regolabarba e rasoio Philips, solo 34,99 €

Il regolabarba e rasoio elettrico Philips OneBlade 360 Face con lama flessibile è disponibile ora su Amazon a 34,99€ invece di 54,99€. Un dispositivo progettato per radere, rifinire e definire qualsiasi lunghezza di barba in modo pratico e controllato, anche nelle zone più difficili.

La tecnologia OneBlade integra una lama che si muove fino a 12.000 volte al minuto, combinando velocità ed efficacia anche sui peli più lunghi. Il sistema di protezione doppio con rivestimento scorrevole e punte arrotondate riduce l’attrito sulla pelle e rende la rasatura più delicata.

La vera novità è la lama 360, progettata per flettersi in ogni direzione e mantenere il contatto costante con la pelle: questo consente una maggiore precisione con meno passaggi, utile soprattutto sul mento, sul collo e intorno alla mascella.

Pensato per un uso versatile, è adatto sia alla rasatura a secco sia sotto la doccia. La batteria ricaricabile con autonomia di 60 minuti si ricarica via USB (con adattatore non incluso) ed è una soluzione utile anche in viaggio grazie al design compatto. La confezione include un pettine regolabile 5 in 1 (da 1 a 5 mm) per la gestione delle lunghezze, una lama 360 di ricambio e un cappuccio di protezione.

Il prezzo in sconto di 34,99€ rispetto al listino di 54,99€ fa di questo accessorio una proposta interessante per un regalo per sè o per una persona cara

