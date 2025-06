Solo 14 € per tenere d’occhio tutta casa con questa telecamera

Se siete alla ricerca di una soluzione semplice ed economica per iniziare a monitorare gli ambienti domestici o i piccoli spazi di lavoro, date un’occhiata a questa offerta: la videocamera di sorveglianza BoyKeep, un modello entry-level e quindi pensato per chi vuole spendere poco e ottenere le funzionalità essenziali per la videosorveglianza, senza pretendere prestazioni di fascia alta, nel momento in cui scriviamo vi costa solo 14 €.

Usa un sensore da 3 MP e offre una risoluzione HD che, pur non essendo al top della gamma, è sufficiente per identificare chiaramente movimenti e presenze all’interno dell’area coperta. A tal proposito è presente un sensore che gli permette di rilevare movimenti e suoni e a quel punto inviare notifiche in tempo reale in caso di attività sospette.

La copertura dell’ambiente in cui si installa è pressoché completa datosi che può ruotare orizzontalmente di 355° e verticalmente di 110°. A ciò si aggiunge il supporto all’audio a due vie che è particolarmente utile per comunicare con chi si trova nell’ambiente sorvegliato, oppure per scoraggiare intrusioni.

Si collega alla rete tramite Wi-Fi Dual Band mentre l’alimentazione passa attraverso una porta microUSB (quindi è compatibile con alimentatori molto comuni).

Infine per quanto riguarda l’archiviazione delle registrazioni è possibile salvare le registrazioni su scheda microSD fino a 128 GB oppure si può optare per il cloud.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 14 €.

