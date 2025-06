Roborock Q7 L5, robot che lava e aspira a solo 159,99 euro

Volete pulire casa automaticamente ma anche economicamente? Non c’è nulla di meglio al momento su Amazon del l robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Q7 L5 è disponibile ora su Amazon a 159,99€ invece di 229,99€.

Roborock Q7 L5 tratta di un dispositivo 2-in-1 con funzione di aspirazione e lavaggio, progettato per garantire una pulizia completa su pavimenti duri e tappeti, anche in presenza di peli di animali o sporco ostinato.

Il sistema di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa consente al Roborock Q7 L5 di rimuovere efficacemente polvere e detriti anche dalle fessure più strette e dai tappeti a trama fitta.

La presenza di una spazzola principale anti-groviglio, affiancata da una spazzola laterale, riduce il rischio di inceppamenti causati da capelli o fili, semplificando la manutenzione ordinaria del dispositivo.

La mappatura laser a 360° sfrutta la tecnologia LiDAR per costruire in tempo reale una rappresentazione precisa degli ambienti, consentendo al robot di pianificare percorsi ottimizzati ed evitare ostacoli.

L’app Roborock permette di impostare zone riservate, programmare pulizie specifiche per ambiente e personalizzare i livelli di aspirazione e lavaggio, adattando il funzionamento del robot alle diverse stanze della casa.

Il serbatoio dell’acqua da 270 ml consente di combinare aspirazione e lavaggio in un’unica sessione, regolando il flusso d’acqua su tre livelli diversi. Il panno lavapavimenti è rimovibile, utile per affrontare sia polvere leggera che macchie più persistenti.

A questo prezzo, il Roborock Q7 L5 offre una combinazione di potenza, automazione e flessibilità non certo comune nei modelli intorno ai 200€. Ora con una offerta speciale lo pagate solo 159,99 €, un prezzo su cui riflettere non troppo se si cerca un prodotto di qualità ad un costo davvero basso, magari per una seconda casa o una stanza non troppo grande e collocata fuori piano rispetto ad altre dove già usiamo un robot.

