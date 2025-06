Rasoio Philips, rifinitore barba ed impermeabile, solo 64,99 euro

Costa solo 64,99€ su Amazon invece di 129,99€ il rasoio elettrico Philips S5466/18 Serie 5000. Progettato per offrire una rasatura efficace e delicata grazie alle 27 lame autoaffilanti che compiono fino a 55.000 azioni di taglio al minuto, questo rasoio si distingue per le testine flessibili si muovono in ogni direzione per seguire i contorni del viso, garantendo una rasatura uniforme anche nelle aree più difficili come mento e mascella. Philips S5466/18 Serie 5000 è dotato di un rifinitore a scomparsa integrato che consente di definire con precisione basette e baffi, trasformandosi all'occorrenza in un pratico regolabarba. Una soluzione utile per chi cerca un dispositivo versatile da utilizzare sia per la rasatura quotidiana sia per la cura dei dettagli. L'utilizzo è reso ancora più semplice dalla funzione One-Touch, che permette di aprire la testina con un solo gesto e sciacquarla sotto l'acqua corrente. Impermeabile al 100%, il Philips S5466/18 può essere utilizzato sia su pelle asciutta che bagnata, anche sotto la doccia. La batteria garantisce 50 minuti di autonomia con una sola ora di ricarica completa, mentre la funzione di ricarica rapida in 5 minuti assicura energia sufficiente per una rasatura completa. Le lame mantengono la loro efficacia fino a 2 anni, offrendo un utilizzo prolungato senza costi di manutenzione frequente. Il rasoio Philips S5466/18 Serie 5000, è perfetto per un regalo oppure per sostituire a prezzo modesto, modelli più vecchi o meno raffinati dal punto di vista dele caratteristiche e delle funzioni Il prezzo è ottimo. Di listino costerebbe 129,99 €. È stato scontato intorno ai 100 € euro nei giorni scorsi ma ora è al minimo: Amazon lo propone a 64,99€.

