Black Friday, gli auricolari Sennheiser Momentum True Wireless 3 al minimo, solo 179,99 €

Suono superiore con la potenza del trasduttore TrueResponse e aptX Adaptive per la migliore risoluzione audio.

Esperienza audio personalizzata grazie all’equalizzatore integrato e alle impostazioni predefinite, tra cui Bass Boost, e la personalizzazione del suono per un audio cristallino.

Controlla l’ambiente con la cancellazione attiva del rumore per immergerti nella musica senza distrazioni e la modalità trasparenza per rimanere in contatto con il mondo intorno a te.