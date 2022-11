Samsung Galaxy S23 migliorerà la connettività via satellite di iPhone 14

Anche se Apple ha rubato la scena con il primo lancio globale di smartphone con connettività via satellite con gli iPhone 14, il primo costruttore ad annunciare una funzione di questo tipo è stato Huawei, peccato però solo in Cina e solo poche ore prima di Apple: il terzo costruttore ad arrivare sul mercato con terminali dotati di connettività satellitare potrebbe essere Samsung con Galaxy S23.

Siamo nel campo delle indiscrezioni, ma la data di introduzione dei Galaxy S23 di avvicina e il volume delle anticipazioni aumenta. Secondo quanto riporta ETNews non solo Samsung implementerà la connettività via satellite nei Galaxy S23, ma questa potrà essere sfruttata anche per funzioni diverse dai messaggi scritti di emergenza.

Così come Apple collabora con Globalstar che gestisce la rete di satelliti, anche Samsung sembra collaborerà con Iridium dotata di una rete di 66 satelliti per le comunicazioni in orbita bassa. Oltre ai messaggi di emergenza, sembra sarà anche possibile sfruttare le comunicazioni via satellite anche per messaggi di testo, oltre che per inviare e ricevere immagini in bassa risoluzione che occupano al massimo alcune centinaia di KB.

C’è un ulteriore dettaglio che richiama gli iPhone 14 per i quali Apple ha progettato internamente le antenne in grado di gestire tutte le comunicazioni wireless senza interferenze per 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC oltre che la banda per le comunicazioni via satellite in orbita bassa.

Secondo le anticipazioni infatti Samsung sarebbe in grado di offrire l’invio di messaggio di testo tradizionali, privati e personali, oltre che l’invio di immagini in bassa risoluzione, progettando e implementando antenne migliori, in grado di superare le limitazioni tecniche, per poter offrire questo tipo di banda e servizi.

I prossimi Galaxy S23 attesi entro febbraio, sono previsti con design molto simile a quello attuale, con sensore impronte migliorato, nuovi sensori fotocamera per il modello Ultra, infine una maggiore quantità di terminali con chip Snapdragon invece di quello proprietario Samsung Exynos.

Ricordiamo che gli iPhone 14, oltre all’invio di messaggi SOS di emergenza, sfruttano il collegamento satellitare anche per condividere la posizione dell’utente.