SmartTv Hisense 32A4N 32″ HD a prezzo regalo, solo 137 €

Pubblicità Amazon sconta al minimo assoluto la TV Hisense 32A4N, una la Smart TV entry-level ideale come seconda televisione, ora in offerta a 137,00€ La Hisense 32A4N è una televisore da 32 pollici progettata per offrire funzionalità moderne a un prezzo accessibile, rendendola una scelta eccellente come seconda televisione per ambienti come la cucina o la camera da letto. Caratteristiche principali: Display HD Ready : Con una risoluzione di 1366×768 pixel, il pannello LED offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per la visione quotidiana.

Sistema operativo VIDAA U7 : L’interfaccia intuitiva consente un accesso rapido alle principali piattaforme di streaming come Disney+, Netflix, Prime Video e YouTube, garantendo un intrattenimento senza limiti.

Audio avanzato : Grazie al supporto per DTS Virtual:X e Dolby Audio, l’esperienza sonora è coinvolgente, con dialoghi chiari e una resa audio che supera le aspettative per questa fascia di prezzo.

Modalità Gioco : Riducendo il ritardo dell’input, questa funzione assicura un’esperienza di gioco più reattiva, soddisfacendo le esigenze dei gamer occasionali.

Compatibilità con Alexa: La possibilità di controllare la TV tramite comandi vocali aggiunge un ulteriore livello di comodità, integrandosi perfettamente in una smart home. In conclusione, la Hisense 32A4N combina funzionalità moderne con un design compatto, rendendola la scelta ideale per chi desidera una seconda televisione versatile e di buona qualità. Attualmente, la Hisense 32A4N è disponibile su Amazon.it al prezzo scontato di 137,00€, rappresentando un’opportunità unica per chi cerca una Smart TV affidabile e funzionale senza spendere una fortuna. Click qui per comprare

