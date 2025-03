La BYD elettrica low cost punta all’Europa ma il prezzo salirà

Pubblicità

In Cina è indicata da alcuni come la mini Lamborghini di BYD, l’elettrica più economica del marchio: nel Paese del Dragone si chiama Seagull, mentre si prepara a sbarcare anche in Europa sotto altro nome, con allestimento diverso e certamente anche con un prezzo più elevato.

Il prezzo di ingresso del veicolo in Cina è addirittura inferiore ai 10.000 dollari, circa 9.200 euro, ed entro la fine dell’anno verrà lanciata in Europa con il nome di Dolphin Surf, arricchita da BYD con tecnologie di sicurezza aggiuntive e altre funzionalità. Il tutto, ovviamente, condito da un rincaro non da poco.

Dopo il lancio della Seagull nel 2023, questa piccola utilitaria elettrica ha rapidamente conquistato il mercato cinese, divenendo uno dei veicoli elettrici più venduti grazie al suo prezzo contenuto, alle tecnologie moderne e alle batterie avanzate di BYD.

Sebbene il prezzo in Europa non partirà dalla soglia inferiore ai 10.000 dollari, Dolphin Surf si posizionerà comunque tra le auto elettriche più accessibili nel Regno Unito e nel resto d’Europa. Secondo Stella Li, sebbene il modello non potrà essere indicato come il più economico in senso assoluto, rappresenterà comunque “il miglior rapporto qualità-prezzo”.

Ed infatti, nel Regno Unito il prezzo previsto è inferiore a 20.000 sterline, circa 23.900€, che consentirà al veicolo di posizionarsi nello stesso segmento della Citroen e-C3, pur non sfidando modelli come il Dacia Spring, che ha un prezzo iniziale di circa 14.995 sterline.

L’auto di BYD è disponibile nel paese d’origine in tre versioni: Active, Free e Flying, con prezzi rispettivamente a partire da 9.700 dollari, 10.500 dollari 12.000 dollari. I diversi pacchetti batteria offerti, da 30,08 kWh e 38,88 kWh, garantiscono autonomie di 305 km e 405 secondo il ciclo CLTC.

L’interno del veicolo è essenziale, con un display per il conducente da 5 pollici e un sisema infotainment centrale rotante da 10,1 pollici. Quest’ultimo include connettività DiLink e un sistema basato su Android, che offre navigazione, supporto per la riproduzione video e altre funzioni multimediali.

La vettura ha dimensioni di 3.780 mm di lunghezza, 1.715 mm di larghezza e 1.540 mm di altezza, e un passo di 2.500 mm, più compatta, dunque, rispetto alla concorrente ID.3 di Volkswagen.

Su Macitynet trovate tutte le notizie su auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart.